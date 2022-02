Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”

Apreciat de multe voci din lumea tenisului românesc drept cel mai bun jucător al României, după Ilie Năstase, Andrei Pavel (48 de ani) și-a povestit începuturile carierei de tenismen.

Constănțeanul a dezvăluit că s-a apucat de tenis în clasa a doua și că nu a practicat în mod disciplinat niciun sport până în acel moment.

Andrei Pavel: „Tatăl meu mi-a spus că pot să pierd 6-0, 6-0, dar să nu îl fac de râs.”

„Până atunci am jucat doar fotbal, dar nu am făcut niciun sport. M-am dus singur la tenis și nu știam nimic despre acest sport. Am început la gard, cu o rachetă de lemn în mână. Tot ce pot să îmi aduc aminte e un perete,” a declarat Andrei Pavel pentru AS.ro.

„Chiar și pe Federer l-am văzut, când era iarna, în pandemie, bătea mingea la perete. Asta aș vrea să le transmit copiilor care vor să se apuce: peretele e totul la început. Am jucat prima dată cu o rachetă Pluto, de lemn, după care am jucat cu o rachetă făcută la Reghin. Țin minte că primeam și lac, să ne îngrijim racheta, ca să nu se rupă. După care, tatăl meu mi-a cumpărat o rachetă Adidas Ilie Năstase pentru copii. Mi-a spus să nu mă ating de ea, dar eu am luat-o,” a adăugat fostul număr 13 ATP.

„Tatăl meu m-a lovit de două ori, o dată când am înjurat într-un turneu de juniori. Mi-a spus că pot să pierd cu 6-0, 6-0, dar să nu îl fac de râs în halul ăsta, iar a doua oară, când am dat de pământ cu racheta Adidas Ilie Năstase,” s-a confesat Andrei Pavel.

Andrei Pavel s-a retras din circuitul ATP în 2009, după turneul ATP de la București. Pavel a cucerit 3 titluri ATP de-a lungul carierei: ATP Tokyo 1998, ATP St. Polten 2000 și ATP Masters 1000 Canada 2001.