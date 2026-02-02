VIDEO EXCLUSIV Ana Bogdan a izbucnit în plâns după înfrângerea de la Transylvania Open: „Eram pregătită să spun «gata!»”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transylvania Open se vede în exclusivitate pe VOYO și PRO ARENA.

TAGS:
Ana BogdanTransylvania Open
Din articol

Ana Bogdan a părăsit Transylvania Open încă din primul tur, după o înfrângere în două seturi, 6-3, 6-2, în fața polonezei Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări. Partida de la Cluj a durat o oră și 31 de minute și a fost primul meci oficial al româncei după iulie 2025.

Bogdan a început bine întâlnirea și a reușit un break în primul set, însă Chwalinska a revenit rapid și a preluat controlul jocului, impunându-se cu 6-3. 

Setul al doilea a fost dominat clar de sportiva din Polonia, care a închis meciul la 6-2.

Ana Bogdan a izbucnit în plâns: „Eram pregătită să spun «gata!»”

  • Vlcsnap 2026 02 02 18h42m02s919
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La conferința de presă de după meci, Ana Bogdan a avut un moment extrem de emoționant. După câteva minute de vorbit în fața presei, o simplă întrebare a făcut-o să cedeze. Vizibil emoționată, românca a izbucnit în plâns. 

„Îmi e foarte drag. Clujul e chiar acasă pentru mine, m-am mutat aici, locuiesc aici, îmi doresc să mă stabilesc aici.

(n.r. – începe să plângă) Pentru mine… faptul că am jucat din nou în fața publicului de acasă chiar a însemnat mult, pentru că nu credeam. Acum câteva luni chiar nu știam dacă o să mai joc sau nu.

Îmi propusesem alte lucruri, aveam alte planuri, cumva eram pregătită și să spun „gata!”, pentru că chiar nu știam. Cumva am fost mai tensionată astăzi, că nu mi-am gestionat atât de bine emoțiile, dar întotdeauna e o mare plăcere să fiu aici și simt întotdeauna căldura publicului.

Cred că de asta are nevoie un om, indiferent dacă e sportiv sau nu: de încurajări, de cuvinte frumoase, de oameni care îl susțin mai ales atunci când nu e la nivelul cel mai înalt. Atunci când ești cel mai jos, atunci vezi oamenii care te susțin cu adevărat”, a spus Ana Bogdan.

Turneul Transylvania Open poate fi urmărit integral pe VOYO și PRO ARENA.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
„Bomba sexy“ a lui Vinicius are trei copii: „O femeie incredibilă!“
„Bomba sexy“ a lui Vinicius are trei copii: „O femeie incredibilă!“
Sexy și elegantă: Mădălina Gherghi, „rezervă“ la meciul lui Dinamo, a atras toate privirile
Sexy și elegantă: Mădălina Gherghi, „rezervă“ la meciul lui Dinamo, a atras toate privirile
Sexy football: echipa de Champions League, care asigură spectacolul, fascinantă
Sexy football: echipa de Champions League, care asigură spectacolul, fascinantă
ULTIMELE STIRI
A dat FCSB lovitura!? MM Stoica, surprins după transferul lui Joao Paulo: „Nu mă aşteptam”
A dat FCSB lovitura!? MM Stoica, surprins după transferul lui Joao Paulo: „Nu mă aşteptam”
REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc
REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc
Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”
Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”
Rușii revin în fotbalul internațional. Ce spune președintele FIFA
Rușii revin în fotbalul internațional. Ce spune președintele FIFA
Meci de infarct pentru Daniel Isăilă! Golurile decisive s-au marcat în minutele 86 și 87
Meci de infarct pentru Daniel Isăilă! Golurile decisive s-au marcat în minutele 86 și 87
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”



Recomandarile redactiei
REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc
REPORTAJ | Sport.ro a vizitat stadionul din Regie. Cum a ajuns să arate „casa” Sportului Studențesc
Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”
Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”
Cum arată Superliga după 24 de etape: luptă nebună pentru locurile de play-off
Cum arată Superliga după 24 de etape: luptă nebună pentru locurile de play-off
MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”
MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”
Rușii revin în fotbalul internațional. Ce spune președintele FIFA
Rușii revin în fotbalul internațional. Ce spune președintele FIFA
Alte subiecte de interes
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!