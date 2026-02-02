Setul al doilea a fost dominat clar de sportiva din Polonia, care a închis meciul la 6-2.

Ana Bogdan a părăsit Transylvania Open încă din primul tur , după o înfrângere în două seturi, 6-3, 6-2, în fața polonezei Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări. Partida de la Cluj a durat o oră și 31 de minute și a fost primul meci oficial al româncei după iulie 2025.

Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”

La conferința de presă de după meci, Ana Bogdan a avut un moment extrem de emoționant. După câteva minute de vorbit în fața presei, o simplă întrebare a făcut-o să cedeze. Vizibil emoționată, românca a izbucnit în plâns.



„Îmi e foarte drag. Clujul e chiar acasă pentru mine, m-am mutat aici, locuiesc aici, îmi doresc să mă stabilesc aici.



(n.r. – începe să plângă) Pentru mine… faptul că am jucat din nou în fața publicului de acasă chiar a însemnat mult, pentru că nu credeam. Acum câteva luni chiar nu știam dacă o să mai joc sau nu.



Îmi propusesem alte lucruri, aveam alte planuri, cumva eram pregătită și să spun „gata!”, pentru că chiar nu știam. Cumva am fost mai tensionată astăzi, că nu mi-am gestionat atât de bine emoțiile, dar întotdeauna e o mare plăcere să fiu aici și simt întotdeauna căldura publicului.



Cred că de asta are nevoie un om, indiferent dacă e sportiv sau nu: de încurajări, de cuvinte frumoase, de oameni care îl susțin mai ales atunci când nu e la nivelul cel mai înalt. Atunci când ești cel mai jos, atunci vezi oamenii care te susțin cu adevărat”, a spus Ana Bogdan.



Turneul Transylvania Open poate fi urmărit integral pe VOYO și PRO ARENA.

