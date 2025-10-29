Dinamo, echipa din Superliga, a trecut fără emoții de CS Dinamo, aflată în „B“, în prima etapă din grupele Cupei României. Partida, câștigată cu 3-1 de Cîrjan și compania, a fost fără istoric, la discreția echipei lui Kopic.

În acest context, în care meciul a avut atmosfera unui amical, atenția celor prezenți pe stadion a fost îndreptată spre arbitrul de rezervă. Pentru că Mădălina Gherghi (29 de ani) e, probabil, cea mai frumoasă femeie care și-a câștigat locul în lumea arbitrilor din România. Cu o experiență de peste 10 ani, în acest domeniu de activitate, Mădălina a avut deja mai multe delegări internaționale, după ce și-a început cariera în arbitraj de la nivelul ligilor inferioare.

Când nu arbitrează, Mădălina Gherghi face furori pe Instagram


