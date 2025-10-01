Se știe că nemților le place fotbalul ofensiv. De altfel, de-a lungul istoriei, naționala Germaniei a avut niște atacanți pur-sânge la care alte țări doar pot visa.

Pe de altă parte, tot ce e mult strică! Inclusiv jocul mult prea ofensiv. Dovada e ce se întâmplă, în acest sezon, cu Eintracht Frankfurt, ocupanta locului 4, în Bundesliga, după cinci etape. Formația pregătită de Dino Toppmoller (44 de ani) e garantul spectacolului. Pentru că, atunci când joacă, e clar că meciul nu se va încheia 0-0!

În acest sezon, Eintracht Frankfurt a disputat un total de 8 meciuri oficiale, în toate competițiile de până acum: 5 victorii, 3 înfrângeri. În aceste confruntări, s-au înscris 47 de goluri, în total! 28 au fost date de Eintracht, 19 au fost primite de nemți. Ceea ce înseamnă că, în medie, în fiecare partidă jucată de Eintracht Frankfurt s-au dat 5,88 goluri!

Vorbim despre o bornă incredibilă în fotbalul de astăzi, în care spațiile sunt tot mai mici, iar defensivele tot mai solide. La Eintracht însă se face excepția de la regulă. Ceea ce nu e bine tot timpul pentru formația din Bundesliga. Pentru că, marți, în etapa a doua din Champions League, nemții au fost zdrobiți de Atletico Madrid cu 5-1 pe Estadio Metropolitano.

