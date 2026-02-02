Partida a durat o oră și 31 de minute.

Ana Bogdan a fost eliminată încă din primul tur al turneului de la Cluj, desemnat cel mai bun WTA 250 din lume.

Românca a pierdut în două seturi, 6-3, 6-2, în fața polonezei Maja Chwalinska, jucătoare venită din calificări.

Sfârșit de drum pentru Ana Bogdan la Transylvania Open



Bogdan a început bine meciul și a reușit un break în primul set, însă Chwalinska a revenit rapid și a preluat controlul, câștigând setul inaugural cu 6-3.



Actul secund a fost dominat clar de sportiva din Polonia, care a făcut mai multe break-uri și nu i-a lăsat șanse româncei, închizând partida cu 6-2.



Pentru Ana Bogdan, acesta a fost primul meci oficial după iulie 2025, când evolua în proba de dublu la Openul de la Iași.

De cealaltă parte, Chwalinska a ajuns pe tabloul principal după ce a eliminat-o în calificări pe Mara Gae, scor 6-2, 6-3.

Astfel, Ana Bogdan părăsește Transylvania Open încă din debut. Competiția poate fi urmărită integral pe VOYO și PRO ARENA.

