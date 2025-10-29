Vinicius Junior, atacantul echipei Real Madrid şi al naţionalei Braziliei, a confirmat, marţi, pe reţelele de socializare, relaţia sa cu influencera braziliană Virginia Fonseca, o relaţie despre care presa a speculat şi pe care cuplul a refuzat să o recunoască iniţial.

Cei doi au postat pe conturile lor de Instagram mai multe fotografii în care se prezintă într-o cameră cu un pat decorat cu petale de flori în formă de inimă şi baloane care formează cuvântul "dragoste".

"V şi V", a scris jucătorul în legenda uneia dintre fotografii, în care apar îmbrăţişându-se şi sărutându-se, scriind iniţialele numelor lor împletite.

Într-un alt mesaj de pe reţelele sale de socializare, Virginia a declarat că este ''îndrăgostită", alături de o fotografie a atacantului. Potrivit Agerpres, pozele au fost publicate după ce cuplul şi-a petrecut ultimele zile la un hotel din Principatul Monaco.

