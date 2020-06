Alexandra Dulgheru, remarci incredibile despre sexualitatea ei: "N-am cum sa fiu 'double', am mers pe single. E greu sa ai o relatie in circuit"

Fondatoarea WTA, Billie Jean King si Martina Navratilova sunt doua dintre principalele sustinatoare ale miscarii LGBTenis.

In anii '80, Billie Jean King dezvaluia ca e homosexuala, in timp ce Martina Navratilova facea public faptul ca e bisexuala. Intre timp, jurnalistul Nick McCarvel a pornit miscarea LGBTenis, prin care, incepand cu 2019, jucatori din WTA si ATP s-au adunat pentru a sustine cauza persoanelor discriminate pe baza sexualitatii lor.

Printre jucatorii care au sustinut aceasta cauza se regasesc Kevin Anderson, fost finalist la Wimbledon si US Open, James Blake (fost numar 4 ATP), Rennae Stubs, dar si Roger Federer sau Novak Djokovic. "Nu conteaza de unde esti, cine esti, sustin persoanele care sunt deschise in aceasta privinta," spunea Roger Federer pentru The Body Serve in 2018. "E dreptul fiecaruia sa aiba orientarea sexuala pe care si-o doresc, directia in viata pe care o vor. Respect aceste lucruri," completa Novak Djokovic.

Printre cele mai faimoase jucatoare lesbiene din circuitul WTA sunt Amelie Mauresmo, Conchita Martinez, Alison Van Uytvanck, Casey Dellacqua si Greet Minnen. Mauresmo, fosta antrenoare a scotianului Andy Murray, are doua titluri de mare slem in palmares, castigate in 2006 la Australian Open, respectiv Wimbledon, in timp ce actuala antrenoare a Garbinei Muguruza, Conchita Martinez se mandreste cu titlul de Grand Slam castigat la Wimbledon in 1994.

Si jucatoare heterosexuale s-au pronuntat cu privire la obstacolele experimentate in viata intima in cariera de tenismene profesioniste. Alexandra Dulgheru, jucatoare cu 2 titluri WTA in palmares a dezvaluit care au fost minusurile emotionale pe care le-a experimentat in circuitul WTA: "N-am cum sa fiu 'double', am mers pe single. Este greu sa ai o relatie, dar nu e imposibil. E lux sa ai o relatie normala, daca am fi fost barbati era mai usor. E destul de complicat. Ca sa gasesti ceva stabil e complicat, aventuri gasesti pe orice drum," a declarat Alexandra Dulgheru pentru Telekom.