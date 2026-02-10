Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cluj după ce a învins-o pe Emma Răducanu într-o oră și patru minute. Cu 6-0 și 6-2 s-a impus sportiva româncă.

Foto: Instagram Simona Halep

Simona Halep i-a înmânat trofeul de la Transylvania Open Soranei Cîrstea.

În ultima postare de pe rețelele social media, Simona Halep a publicat o fotografie cu Karolina Pliskova, alături de un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de Transylvania Open.

”Cluj, mulțumesc pentru iubirea arătată”, a scris Simona Halep pe Instagram. Într-o zi, postarea a generat mai bine de 10.000 de aprecieri și zeci de comentarii.

Pliskova i-a răspuns la postare cu un emoticon inimă.