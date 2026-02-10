FOTO Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova

Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova Tenis
Transylvania Open a avut loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie și a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Simona HalepTransylvania OpenTenis
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cluj după ce a învins-o pe Emma Răducanu într-o oră și patru minute. Cu 6-0 și 6-2 s-a impus sportiva româncă.

Mesajul Simonei Halep după ce s-a fotografiat la Cluj alături de Karolina Pliskova

  • Cluj thank you for the love to2026
Foto: Instagram Simona Halep

Simona Halep i-a înmânat trofeul de la Transylvania Open Soranei Cîrstea.

În ultima postare de pe rețelele social media, Simona Halep a publicat o fotografie cu Karolina Pliskova, alături de un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de Transylvania Open.

”Cluj, mulțumesc pentru iubirea arătată”, a scris Simona Halep pe Instagram. Într-o zi, postarea a generat mai bine de 10.000 de aprecieri și zeci de comentarii.

Pliskova i-a răspuns la postare cu un emoticon inimă.

Simona Halep a lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru tenisul de calitate practicat la Transylvania Open

În cadrul ceremoniei de premiere, Simona Halep - ambasador onorific al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca - i-a înmânat Soranei Cîrstea trofeul Malvensky, o bijuterie care încununează eforturile depuse în carieră de dubla sfertfinalistă de Grand Slam.

După un zâmbet larg și o îmbrățișare călduroasă, Simona Halep a fost văzută transmițându-i Soranei Cîrstea complimente pentru tenisul arătat la Cluj-Napoca, în acest an.

„Ai jucat foarte bine,” a fost văzută Simona Halep transmițându-i Soranei Cîrstea, în momentul cel mai emoționant al finalei de la Transylvania Open.

