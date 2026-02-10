Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum”

Campioana olimpică la coborâre Breezy Johnson din Statele Unite, care, la fel ca alte sportive, şi-a stricat medalia în timp ce îşi sărbătorea titlul, a primit una nouă din partea organizatorilor.

„Mi-au dat una nouă, da, dar mai trebuie să o gravez”, a spus schioarea în vârstă de 30 de ani, intervievată după ce a înregistrat cel mai rapid timp la coborârea combinatei.

„Şi au luat-o înapoi pe cea veche, da, nu cred că vor să-ţi dea mai multe”, a adăugat americanca, care a putut totuşi obţine o dublă victorie după-amiaza, după slalomul combinatei, dominat de coechipiera sa Mikaela Shiffrin, practic imbatabilă.

Deja campioană mondială anul trecut, Johnson, care nu a câştigat încă nicio probă din Cupa Mondială, şi-a văzut medalia de aur grea alunecând de pe panglică şi căzând la pământ în timp ce îşi sărbătorea victoria.

Nicio săritură pe podium în această după-amiază dacă va câştiga din nou? „Doar dacă nu ţin eu medalia... atunci poate voi sări!”, a zâmbit schioarea.Alţi sportivi au trecut prin incidente similare de sâmbătă, iar organizatorii au promis că vor rezolva problema. „Vom fi foarte atenţi... Evident, vrem ca ceremonia de premiere să fie perfectă, deoarece este unul dintre cele mai importante momente pentru sportivi”, a declarat Andrea Francisi, directorul de operaţiuni al Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina.

