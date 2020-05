Tenisul mondial JUBILEAZA dupa anuntul facut de Federatia Franceza de Tenis | "Am reusit sa evitam anularea turneului de la Roland Garros!"

Presedintele Federatiei Franceze de Tenis este puternic optimist in vederea sanselor de organizare a turneului de la Roland Garros in intervalul stabilit pentru aceasta toamna, anume 20 septembrie - 4 octombrie.

Intr-un interviu online acordat Emiliei Loit, Bernard Giudicelli i-a asigurat pe fanii tenisului ca editia 2020 a Grand Slam-ului parizian va avea loc, capul FFT sperand in continuare la un RG 2020 derulat cu spectatori in tribune.



"Mi-am spus mie insumi ca am reusit sa evitam cel mai grav scenariu, adica suspendarea ori anularea. Ne confruntam cu o amanare de cateva luni, atata tot: e un mare motiv sa rasuflam usurati! Vom fi acolo pentru toti iubitorii tenisului, si practic asta este cel mai important lucru. Cred ca am pastrat traditia celui mai mare turneu de zgura din lume, asta e tot ce conteaza," a punctat Bernard Giudicelli.

"Trebuie sa fim ambitiosi si optimisti. Speram ca Roland Garros va avea loc si in conditii bune," adauga presedintele turneului, Guy Forget in urma cu cateva zile, ceva mai rezervat decat primul reprezentant al Federatiei Franceze de Tenis. Intre timp, organizatorii turneului au incheiat procesul de constructie a acoperisului Arenei Philippe Chatrier, a carui functionalitate a devenit completa si va putea fi supusa la test incepand din septembrie.

???? The roof of @rolandgarros Philippe-Chatrier Court is ready!

(Photo: Bernard Papon / @lequipe) pic.twitter.com/lLpdQ4tYqn