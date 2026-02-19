Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) a fost învinsă, 7-5, 6-4, de Alexandra Eala (20 de ani, 47 WTA), în optimile de finală ale competiției de o mie de puncte de la Dubai.

Noua campioană a Openului Transilvaniei a condus cu 3-2, 4-3 și 5-4, în primul set, încheiat de filipineză cu un șir de trei game-uri apropiate consecutiv.

Sorana Cîrstea nu a fost favorita publicului, în meciul cu Alexandra Eala

În manșa secundă, Eala și-a continuat marșul și a ajuns la 4-0, după care la 5-1 avantaj, scor de la care Cîrstea a fost jucătoarea care a reușit să contureze o serie de trei game-uri la rând.

Dar, la 7-5, 5-4, Alexandra Eala a arătat puterea psihologică pe care a demonstrat-o și atunci când a învins-o pe Iga Swiatek. Și-a canalizat toată atenția pe game-ul jucat pe propria servă, iar asta s-a văzut, câștigând partida printr-un hold semnat la zero.