VIDEO Șir de 7 victorii, oprit. Stabilită la Dubai, Sorana Cîrstea a jucat „în deplasare” meciul de „acasă.” Nebunia care a avut loc în tribune

Șir de 7 victorii, oprit. Stabilită la Dubai, Sorana Cîrstea a jucat „în deplasare” meciul de „acasă.” Nebunia care a avut loc în tribune Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, înfrângere care pune capăt șirului de șapte victorii consecutive, fără set pierdut.

TAGS:
Alexandra EalaWTA DubaiTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) a fost învinsă, 7-5, 6-4, de Alexandra Eala (20 de ani, 47 WTA), în optimile de finală ale competiției de o mie de puncte de la Dubai.

Noua campioană a Openului Transilvaniei a condus cu 3-2, 4-3 și 5-4, în primul set, încheiat de filipineză cu un șir de trei game-uri apropiate consecutiv.

Sorana Cîrstea nu a fost favorita publicului, în meciul cu Alexandra Eala

În manșa secundă, Eala și-a continuat marșul și a ajuns la 4-0, după care la 5-1 avantaj, scor de la care Cîrstea a fost jucătoarea care a reușit să contureze o serie de trei game-uri la rând.

Dar, la 7-5, 5-4, Alexandra Eala a arătat puterea psihologică pe care a demonstrat-o și atunci când a învins-o pe Iga Swiatek. Și-a canalizat toată atenția pe game-ul jucat pe propria servă, iar asta s-a văzut, câștigând partida printr-un hold semnat la zero.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea rever cluj to 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alexandra Eala, susținută frenetic de filipinezi, în Dubai

După încheierea jocului, în timpul interviului oferit pe teren de Alexandra Eala, a devenit evident că filipinezii nu o iubesc, ci o adoră pe cea mai bună jucătoare de tenis din țara lor.

„Am încercat totul ca să rămân calmă. Mă gândeam că stadionul e plin de filipinezi,” a spus Eala, în uralele publicului, care a făcut ca arena să „erupă” în moduri nemaivăzute de la Australian Open.

„Mă gândeam că toți se roagă pentru mine să câștig, așa că a trebuit să dau tot ce am putut,” a adăugat Alexandra Eala.

„Apreciez iubirea voastră, e prima dată când joc aici,” a completat Alexandra Eala, cu o candoare și o charismă care au amintit de una dintre cele mai bune jucătoare asiatice din istorie, Na Li.

Andreeva - Anisimova și Gauff - Eala, cele mai tari sferturi de la Dubai

Cori Gauff (4 WTA) va fi adversara de trecut de către Alexandra Eala, în drumul său spre semifinalele turneului WTA 1000 de la Dubai.

În celelalte partide din faza ultimelor opt jucătoare se vor duela Jessica Pegula și Clara Tauson, Mirra Andreeva și Amanda Anisimova, respectiv Elina Svitolina și Antonia Ruzic.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ULTIMELE STIRI
Din 4 martie, începe un nou sezon Visuri la cheie! Dragoș Bucur: "Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre"
Din 4 martie, începe un nou sezon Visuri la cheie! Dragoș Bucur: "Am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre"
Finală ”NHL” la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina? Programul meciurilor din semifinale
Finală ”NHL” la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina? Programul meciurilor din semifinale
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Alte subiecte de interes
Filipineza-minune: Alexandra Eala, urcare incredibilă în clasamentul mondial. Bornele atinse, la Miami, fabuloase
Filipineza-minune: Alexandra Eala, urcare incredibilă în clasamentul mondial. Bornele atinse, la Miami, fabuloase
Alexandra Eala scrie istorie în tenis! A învins-o pe Iga Swiatek și este prima filipineză semifinalistă WTA
Alexandra Eala scrie istorie în tenis! A învins-o pe Iga Swiatek și este prima filipineză semifinalistă WTA
Zgârie rău! Superba Kalinskaya „le-a înșirat” pe Swiatek și Gauff la Dubai. Va juca finala cu Paolini
Zgârie rău! Superba Kalinskaya „le-a înșirat” pe Swiatek și Gauff la Dubai. Va juca finala cu Paolini
Preferata fanilor la Dubai! Sorana Cîrstea a făcut un gest extaordinar la ieșirea de pe teren, după semifinala pierdută
Preferata fanilor la Dubai! Sorana Cîrstea a făcut un gest extaordinar la ieșirea de pe teren, după semifinala pierdută
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!