Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) a fost învinsă, 7-5, 6-4, de Alexandra Eala (20 de ani, 47 WTA), în optimile de finală ale competiției de o mie de puncte de la Dubai.
Noua campioană a Openului Transilvaniei a condus cu 3-2, 4-3 și 5-4, în primul set, încheiat de filipineză cu un șir de trei game-uri apropiate consecutiv.
Sorana Cîrstea nu a fost favorita publicului, în meciul cu Alexandra Eala
În manșa secundă, Eala și-a continuat marșul și a ajuns la 4-0, după care la 5-1 avantaj, scor de la care Cîrstea a fost jucătoarea care a reușit să contureze o serie de trei game-uri la rând.
Dar, la 7-5, 5-4, Alexandra Eala a arătat puterea psihologică pe care a demonstrat-o și atunci când a învins-o pe Iga Swiatek. Și-a canalizat toată atenția pe game-ul jucat pe propria servă, iar asta s-a văzut, câștigând partida printr-un hold semnat la zero.
Alexandra Eala, susținută frenetic de filipinezi, în Dubai
După încheierea jocului, în timpul interviului oferit pe teren de Alexandra Eala, a devenit evident că filipinezii nu o iubesc, ci o adoră pe cea mai bună jucătoare de tenis din țara lor.
„Am încercat totul ca să rămân calmă. Mă gândeam că stadionul e plin de filipinezi,” a spus Eala, în uralele publicului, care a făcut ca arena să „erupă” în moduri nemaivăzute de la Australian Open.
„Mă gândeam că toți se roagă pentru mine să câștig, așa că a trebuit să dau tot ce am putut,” a adăugat Alexandra Eala.
„Apreciez iubirea voastră, e prima dată când joc aici,” a completat Alexandra Eala, cu o candoare și o charismă care au amintit de una dintre cele mai bune jucătoare asiatice din istorie, Na Li.
Andreeva - Anisimova și Gauff - Eala, cele mai tari sferturi de la Dubai
Cori Gauff (4 WTA) va fi adversara de trecut de către Alexandra Eala, în drumul său spre semifinalele turneului WTA 1000 de la Dubai.
În celelalte partide din faza ultimelor opt jucătoare se vor duela Jessica Pegula și Clara Tauson, Mirra Andreeva și Amanda Anisimova, respectiv Elina Svitolina și Antonia Ruzic.