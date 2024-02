Sorana Cîrstea, zdrobită în sferturile turneului de la Abu Dhabi

Sorana Cîrstea (26 WTA) a pierdut în fața Dariei Kasatkina (14 WTA) în sferturile turneului WTA 500 de la Abu Dhabi, într-un meci în care românca a fost clar dominată de rusoaică.

Sorana Cîrstea a pierdut primul set din sferturile de finală cu 2-6, iar în cel de-al doilea nu a mai putut să producă o revenire și a părăsit competiția după ce a fost înfrântă cu 0-6.

Kasatkina started the match in attack mode and never let up. Sorana had a hard time finding her footing and could never seem to get comfortable. Sad way to end the week, but still a great week overall for Sori. Daria Kasatkina defeated Sorana Cirstea 6-2, 6-0. pic.twitter.com/BhupHk0qET