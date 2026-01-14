GALERIE FOTO Mesajul transmis de Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturi la Adelaide

Mesajul transmis de Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturi la Adelaide Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de fnală ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide.

TAGS:
jaqueline adina cristianWTA 500Adelaide
Din articol

Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Videoclipul postat de Jaqueline Cristian pe rețelele sociale

După victorie, românca s-a filmat direct de pe suprafața de joc și a avut un mesaj de apreciere pentru fani și persoanele care i-au fost alături.

„Bună, Jaqueline Cristian aici! Mulțumesc mult pentru susținere. Sunt foarte fericită să trec mai departe. Ne vedem în turul următor!”, a spus românca într-un videoclip postat pe Instagram la puțin timp după meci.

  • Photo collagepng 75
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru un loc în semifinale, Cristian o va înfrunta pe Marketa Vondrousova (Cehia), numărul 34 mondial.

Prin calificarea în sferturi, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un premiu de 33.470 de dolari şi 108 puuncte WTA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
ARTICOLE PE SUBIECT
Câștigi un meci, treci două tururi: Emma Răducanu, la prima victorie din septembrie încoace. Are o semifinală pusă pe tavă
Câștigi un meci, treci două tururi: Emma Răducanu, la prima victorie din septembrie încoace. Are o semifinală pusă pe tavă
Lotul naționalei României pentru EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO!
Lotul naționalei României pentru EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO!
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! Când debutează naționala României și câți jucători trimite Dinamo la turneul final
EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO! Când debutează naționala României și câți jucători trimite Dinamo la turneul final
ULTIMELE STIRI
HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE VIDEO pe Pro Arena și VOYO. Meci spectaculos în Liga Florilor!
HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE VIDEO pe Pro Arena și VOYO. Meci spectaculos în Liga Florilor!
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”



Recomandarile redactiei
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”
Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Alte subiecte de interes
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Adversare de top pentru Simona Halep la turneul de la Hong Kong! Încă două românce se află pe tablou
Adversare de top pentru Simona Halep la turneul de la Hong Kong! Încă două românce se află pe tablou
Sorana Cîrstea, zdrobită în sferturile turneului de la Abu Dhabi
Sorana Cîrstea, zdrobită în sferturile turneului de la Abu Dhabi
Rachetă! Ana Bogdan, victorie uriașă la Adelaide, adjudecată autoritar în fața unei foste jucătoare din TOP 10 WTA
Rachetă! Ana Bogdan, victorie uriașă la Adelaide, adjudecată autoritar în fața unei foste jucătoare din TOP 10 WTA
Carantina a meritat! "N-am mai jucat in fata unui public de mai bine de un an!" | Cum au reactionat Naomi Osaka si Serena Williams cand au vazut miile de spectatori din tribune
Carantina a meritat! "N-am mai jucat in fata unui public de mai bine de un an!" | Cum au reactionat Naomi Osaka si Serena Williams cand au vazut miile de spectatori din tribune
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!