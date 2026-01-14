Românca a trecut în optimi de sportiva australiană Daria Kasatkina, numărul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi jumătate.



Videoclipul postat de Jaqueline Cristian pe rețelele sociale



După victorie, românca s-a filmat direct de pe suprafața de joc și a avut un mesaj de apreciere pentru fani și persoanele care i-au fost alături.



„Bună, Jaqueline Cristian aici! Mulțumesc mult pentru susținere. Sunt foarte fericită să trec mai departe. Ne vedem în turul următor!”, a spus românca într-un videoclip postat pe Instagram la puțin timp după meci.

