Numele lui Mathew Collins este necunoscut multora. Însă, fotbalistul în vârstă de 21 de ani este fiul legendarului cântăreț britanic Phil Collins! Juniorul a evoluat în ultimii ani pentru WSG Tirol, echipă din prima divizie austriacă de fotbal, iar apoi a coborât în divizia secundă. Recent, el a semnat în Germania, în divizia a patra.

În lotul echipei WSG Tirol, Mathew Collins a fost coleg cu mai cunoscuții Lukas Hinterseer și Lennart Czyborra, iar clubul este patronat de Diana Langes-Swarovski, moștenitoarea puternicei companii producătoare de cristal și accesorii de lux.

Phil Collins are un fiu, Mathew Collins. Juniorul, fotbalist în liga a patra din Germania

Tânărul fotbalist evoluează pe pozițiile de mijlocaș central și mijlocaș dreapta, fiind cotat la 50.000 de euro de Transfermarkt. A mai fost legitimat la FC Astoria Walldorf U19, Hannover 96 U19, WSG Tirol Juniors, înainte să semneze cu contract de profesionist cu WSG Tirol, în vara anului 2024.

În vara anului trecut a fost parte din lotul echipei Austria Salzburg, formație din liga secundă a Austriei, iar recent a semnat cu TSV 1860 Munchen, club din liga a patra din Germania!

Fiul celebrului Phil Collins a bifat doar cinci meciuri în sezonul trecut, iar din acest motiv a și plecat. Însă, și-a găsit angajament abia în liga a 4-a din Germania!

Phil Collins, legendă a muzicii!

Phil Collins (75 de ani) este un muzician, compozitor, producător muzical și actor englez, născut la Londra. A făcut parte din trupele Brand X, Flaming Youth și Genesis și a avut o impresionantă carieră solo, printre melodiile sale foarte cunoscute aflându-se hiturile "In the Air Tonight", "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", "One More Night", "Sussudio", "Another Day in Paradise", "Two Hearts" și "I Wish It Would Rain Down".