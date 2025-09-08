Pentru Carlos Alcaraz cerul e limita! Sport.ro a arătat aici cum spaniolul amenință deja, la modul cel mai serios, recordurile „greilor“ din tenisul mondial.

Rezultatele fabuloase ale lui Carlitos i-au asigurat deja și liniștea financiară. Pe viață! Pentru că, la doar 22 de ani, el a strâns suma de 48,486,628 de dolari. Doar din premii, fără să punem la socoteală valoarea totală a contractelor sale de marketing, plus veniturile generate de aici.

La suma câștigată din turnee tocmai a contribuit și triumful spectaculos, de la US Open 2025. Aici, într-o finală epic, pe care a câștigat în fața lui Jannik Sinner, Alcaraz și-a trecut în CV Grand Slam-ul cu numărul 6.

Victoria de aseară a fost uriașă, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Pentru că i-a adus lui Alcaraz și un cec în valoare de 5 milioane de dolari. Prin comparație, Sinner s-a ales cu „doar“ 2,5 milioane de dolari pentru accederea în ultimul act.

