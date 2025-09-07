Primii doi tenismeni ai clasamentului ATP și-au împărțit ultimele șapte titluri de mare șlem, iar Novak Djokovic nu mai știe ce înseamnă să fii câștigător de turneu major din 2023, când se impunea la Flushing Meadows.

De altfel, 2025 este primul an în tenis, din 2002 încoace, când nicio finală de turneu de mare șlem nu îi are implicați pe vreunul din „Big 3” - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.



Mats Wilander: „Sinner și Alcaraz nu așteaptă ca mingile să vină spre ei.”



Explicând supremația tinerilor tenismeni din Spania și Italia, Mats Wilander a spus următoarele pentru Sport.ro:



„Și-au dobândit superioritatea prin stilurile de joc pe care le au. Sunt compleți, evident, dar joacă tenisul într-o manieră diferită.



Dacă îi compari cu tenisul care se juca în urmă cu doi-trei ani, când Daniil Medvedev era cel mai bun jucător din lume pe hard, iese în evidență viteza cu care aceștia joacă.



De exemplu, Jannik Sinner nu așteaptă ca nicio minge să vină la el, ci merge în întâmpinarea ei,” a afirmat Mats Wilander.

