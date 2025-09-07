EXCLUSIV Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner domină tenisul masculin, de peste șapte sute de zile.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz finala US Open 2025 Mats Wilander
Primii doi tenismeni ai clasamentului ATP și-au împărțit ultimele șapte titluri de mare șlem, iar Novak Djokovic nu mai știe ce înseamnă să fii câștigător de turneu major din 2023, când se impunea la Flushing Meadows.

De altfel, 2025 este primul an în tenis, din 2002 încoace, când nicio finală de turneu de mare șlem nu îi are implicați pe vreunul din „Big 3” - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Mats Wilander: „Sinner și Alcaraz nu așteaptă ca mingile să vină spre ei.”

Explicând supremația tinerilor tenismeni din Spania și Italia, Mats Wilander a spus următoarele pentru Sport.ro:

„Și-au dobândit superioritatea prin stilurile de joc pe care le au. Sunt compleți, evident, dar joacă tenisul într-o manieră diferită.

Dacă îi compari cu tenisul care se juca în urmă cu doi-trei ani, când Daniil Medvedev era cel mai bun jucător din lume pe hard, iese în evidență viteza cu care aceștia joacă.

De exemplu, Jannik Sinner nu așteaptă ca nicio minge să vină la el, ci merge în întâmpinarea ei,” a afirmat Mats Wilander.

„E vorba despre stilul în care joacă. E mult mai agresiv decât ce vedem în rândul competitorilor.”

„Nici Carlos Alcaraz nu așteaptă ca mingile să îi ajungă la rachetă. Merge spre ele. 

Dacă îi compari cu Tsitsipas, Zverev și Medvedev, ei așteaptă, uneori, ca mingile să vină spre ei.

Cu siguranță, Sinner și Alcaraz sunt jucători compleți, dar cred că e vorba de stilul în care joacă tenis. E mult mai agresiv decât cel văzut în rândul competitorilor.

Și nu sunt agresivi doar câteodată. Sunt agresivi la fiecare lovitură, mereu. Asta nu înseamnă că nu fac greșeli, dar sunt capabili să joace constant cu un nivel de agresivitate mai ridicat. E atât de eficient, momentan,” a lămurit fostul număr unu mondial pentru Sport.ro, într-un dialog intermediat de Eurosport. 

Urmărește finala US Open pe Eurosport, duminică, 7 septembrie, de la ora 21:00.

