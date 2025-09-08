GALERIE FOTO Recordurile tremură: Alcaraz, șase titluri de mare șlem la 22 de ani. Câte aveau Federer, Nadal și Djokovic la aceeași vârstă

Recordurile tremură: Alcaraz, șase titluri de mare șlem la 22 de ani. Câte aveau Federer, Nadal și Djokovic la aceeași vârstă
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz, de șase ori câștigător în turneele de mare șlem, la douăzeci și doi de ani.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, finala US Open 2025
Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala US Open 2025 și s-a distanțat la 10-5 în scorul meciurilor directe cu rivalul său italian.

Cu două titluri adjudecate pe iarba de la Wimbledon, pe zgura de la Roland Garros și pe hardul de la New York, tenismenul din Murcia se poate declara mai mult decât mulțumit de începutul carierei în „Sportul Alb.”

Carlos Alcaraz, depășit doar de Bjorn Borg, în Era Open, până la 23 de ani

În Era Open, până să împlinească 23 de ani, doar Bjorn Borg a reușit să câștige mai multe titluri majore - șapte, conform OptaAce. Rafael Nadal și-a adjudecat șase titluri majore, la fel ca Alcaraz, iar Pete Sampras și Mats Wilander au reușit să câștige câte cinci, respectiv patru.

La 22 de ani, 4 luni și 2 zile, Marca notează că Novak Djokovic și Roger Federer aveau doar câte un titlu de mare șlem cucerit, pe când Rafael Nadal dispunea de cinci, dintre care patru, cucerite în capitala Franței.

Carlos Alcaraz a câștigat cinci milioane de dolari în urma finalei US Open 2025

Dincolo de redobândirea statutului de număr unu mondial, Carlos Alcaraz a primit o recompensă financiară uriașă, la New York.

Jucătorul spaniol a încasat un cec de $5 milioane, dublu, în raport cu premiul primit de finalistul învins, Jannik Sinner.

