Pentru prima dată în ultimii douăzeci și cinci de ani, președintele Statelor Unite ale Americii a asistat din tribunele Stadionului Arthur Ashe la finala US Open.

Donald Trump, primul președinte american venit la finala US Open, de la Bill Clinton, în 2000

Donald Trump a fost aclamat, dar și huiduit în cea mai mare arenă de tenis din lume, înaintea începerii meciului.

De-a lungul finalei, fotografii au observat că președintele Americii, în vârstă de 79 de ani, a avut perioade în care a fost aproape să adoarmă. Starea de somnolență a fost vizibilă pe chipul lui Donald Trump și în momentul în care Arena Arthur Ashe a consemnat, cu mare fast, finalul partidei.