Marcu Czentye
Donald Trump, primul președinte american care vede finala US Open din tribune, din 2000 încoace.

Donald TrumpCarlos AlcarazJannik SinnerTenis ATPfinala US Open 2025
Pentru prima dată în ultimii douăzeci și cinci de ani, președintele Statelor Unite ale Americii a asistat din tribunele Stadionului Arthur Ashe la finala US Open.

Donald Trump, primul președinte american venit la finala US Open, de la Bill Clinton, în 2000

Donald Trump a fost aclamat, dar și huiduit în cea mai mare arenă de tenis din lume, înaintea începerii meciului.

De-a lungul finalei, fotografii au observat că președintele Americii, în vârstă de 79 de ani, a avut perioade în care a fost aproape să adoarmă. Starea de somnolență a fost vizibilă pe chipul lui Donald Trump și în momentul în care Arena Arthur Ashe a consemnat, cu mare fast, finalul partidei.

Donald Trump, plictisit după cele aproape trei ore de joc din finala US Open

În timp ce spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) căuta cel mai scurt drum către echipa sa, Donald Trump a apărut în prim-planul transmisiei ridicat în picioare și aranjându-și hainele, afișând o stare de plictiseală.

6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a fost scorul finalei încheiate după 2 ore și 44 de minute, o durată înjumătățită în raport cu lungimea finalei Roland Garros 2025, jucată de aceiași Sinner și Alcaraz.

Donald Trump la finala US Open 2025

Carlos Alcaraz

