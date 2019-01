Acuzatii grave din Romania la adresa Serenei Williams, dupa meciul incredibil cu Halep: "Foloseste anabolizante! Doar ei i se permite!"

Fostul international roman Ionel Ganea sustine ca Serena Williams, cea mai titrata jucatoare de tenis in activitate, se dopeaza.

Serena Williams a revenit in forta in circuitul WTA dupa ce a nascut. In ciuda varstei sale, 37 de ani, americanca arata o forma cu adevarat impresionanta.

Secretul Serenei Williams ar putea fi, insa, substantele interzise. Asta sustine fostul international roman Ionel Ganea!

Ganea afirma ca Serena Williams foloseste medicamente si substante interzise cu acordul mai marilor tenisului mondial.

"Simona se putea astepta sa aiba un meci greu. Dar ea inca mai are tracul asta in fata Serenei. Nu stiu de ce...

Serena are o masa musculara mare, dar ati vazut ca ea foloseste anabolizante. Dupa ce a nascut, asta a fost problema la ea: alaptand, nu a mai putut sa foloseasca ce folosea ea. Asta e parerea mea. La restul le este interzis sa foloseasca. Ei ii este permis. Ea a stopat pe perioada cat a fost gravida si a alaptat", a spus Ionel Ganea pentru ProSport.

Ionel Ganea acuza o conspiratie pentru ca Serena Williams sa ajunga din nou in varful tenisului.



"Astea sunt tertipuri americanesti, ca sa se mentina ei sus. Ca, daca iese Serena din cursa asta pentru numarul 1 mondial, nu cred ca va mai fi curand un jucator american sa intre in top. asta e interesul. Cu cat e mai sus, si economia, si interesul e pe ei. Sponsori renumiti, cu nume mare", a mai spus Ganea.

In trecut, un grup de hackeri a publicat documente despre care a afirmat ca au fost sustrase din baza de date a WADA. Intre acestea se aflau si buletine antidoping care notau ca mai multi sportivi de top au beneficiat de "exceptii".