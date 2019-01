Simona Halep, prima reactie despre noul antrenor! Cand incepe colaborarea cu Thierry Van Cleemput

Simona Halep a vorbit in premiera de legatura cu noul antrenor, Thierry Van Cleemput.

Eliminata in optimile de finala la Australian Open, Simona Halep se gandeste deja la viitoarele evenimente, acolo unde va avea fara doar si poate nevoie de un antrenor. Astazi, liderul mondial s-a antrenat sub atenta supraveghere a fostului antrenor al lui David Goffin, belgianul Thierry Van Cleemput. De altfel, acestia din urma s-au despartit chiar ieri, dupa eliminarea din turul trei.

Liderul mondial a oferit la conferinta de presa de la Melbourne prima declaratie cu privire la noul sau antrenor, mentionand ca nu este nimic batut in cuie deocamdata. "Vorbim, dar nu este oficial antrenorul meu. Vom vedea. Nu am nicio legatura cu despartirea lui de David Goffin. Imi place ca persoana, ca antrenor. Nu am decis inca nimic, doar discutam si incercam sa ne cunoastem. Am vorbit aici, nu a fost nimic inainte. Am vazut ca s-a despartit de David si atunci am vorbit", a afirmat Simona la conferinta de presa. Cei doi vor colabora intr-o perioada de proba la turneele de la Doha si Dubai.

Belgianul, antrenor din 1993, l-a pregatit in ultimii cinci ani pe David Goffin. Inainte de belgian, Van Cleemput i-a mai antrenat pe Olivier Rochus (1993-1997) si Steve Darcis (2011-2012), in timp ce in perioada 2002-2005 a fost in staff-ul echipei de Cupa Davis a Belgiei. Goffin a reusit alaturi de Cleemput sa castige 4 turnee si a ajuns pana pe locul 7 in clasamentul ATP. Totodata, in 2017 a disputat finala Turneului Campionilor, pierduta in fata lui Grigor Dimitrov.