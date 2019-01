Simona Halep A IMPRESIONAT-O pe Chris Evert la Australian Open! "A luptat din greu"

Chris Evert a avut doar cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep, in ciuda infrangerii in fata Serenei Williams.

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala ale primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci maraton impotriva celei mai titrate jucatoare de tenis aflata in activitate. Ea a cedat in trei seturi in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa o ora si 48 de minute de joc. In sferturile de finala, Serena o va intalni pe Karolina Pliskova.

Chris Evert, castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, a comentat pentru ESPN partida dintre Simona Halep si Serena Williams. Americanca in varsta 64 de ani s-a declarat impresionata de nivelul de joc aratat de romanca, in conditiile in care nu s-a putut pregati pentru acest turneu asa cum si-ar fi dorit.

"Trebuie sa-i dam credit Simonei. A fost accidentata, nu s-a pregatit la capacitate maxima pentru acest turneu, dar a luptat din greu. Nu e atat de inalta sau atletica, insa nu la fel de puternica. Ea trebuie sa alerge mai mult pentru a face fata. O felicit pentru ce a reusit aici", a declarat Chris Evert in direct la ESPN.

Thierry Van Cleemput, noul antrenor al Simonei Halep!

Simona Halep a fost eliminata la Australian Open in optimile de finala de catre Serena Williams, insa inainte de meci s-a pregatit la antrenamentul oficial alaturi de tehnicianul Thierry Van Cleemput. Acesta s-a despartit cu o zi in urma de David Goffin.



Jurnalistii prezenti la Melbourne au confirmat faptul ca Van Cleemput va fi alaturi de Simona Halep, cel putin o perioada, in care liderul mondial din WTA va vedea daca exista compatibilitate. "Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al lui David Goffin, o va antrena o perioada de proba pe Simona Halep la Doha si Dubai".

Belgianul a declarat de curand ca asteapta sa vada daca va continua negocierea cu romanca."Inteleg ca e ciudat, dar nu vreau sa vorbesc despre acest subiect. Este inutil sa vorbesc acum. Lasati-ma putin timp. Situatia mea? Astept", a declarat Thierry Van Cleemput. Acesta, antrenor din 1993, l-a pregatit in ultimii cinci ani pe David Goffin. Inainte de belgian, Van Cleemput i-a mai antrenat pe Olivier Rochus (1993-1997) si Steve Darcis (2011-2012), in timp ce in perioada 2002-2005 a fost in staff-ul echipei de Cupa Davis a Belgiei.