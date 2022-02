Simona Halep: "Nu am ce să-mi reproșez, am fost super tare 7 ani". Ce spune despre antrenor și de ce exclude varianta Cahill

Fostul lider mondial a ajuns până în semifinale la Dubai, unde a fost învinsă de Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-7 (0), 0-6. La Doha, Simona a fost eliminată încă din primul tur, după 4-6, 3-6 contra franțuzoaicei Caroline Garcia.

Simona Halep: "Am fost super tare șapte ani în care am stat în top 5"

Rămasă fără antrenor după ce s-a despărțit de Adrian Marcu și Daniel Dobre, Halep spune că nu se grăbește să găsească un nou colaborator și exclude varianta Darren Cahill, australianul care o pregătește acum pe Amanda Anisimova.

De asemenea, constănțeanca s-a arătat mândră de performanțele din ultimii ani și a explicat de ce rezultatele sunt mai slabe în această perioadă.

"Momentan nu am niciun plan și nu m-am gândit ce să fac, dar cu siguranță va apărea un antrenor pentru că este greu să rămân singură.

Nu am ce să-mi reproșez și o să vă spun de ce. M-am gândit mult. Am fost super tare șapte ani în care am stat în top 5. Acum îmi dau seama cât de greu este să rămâi acolo săptămână de săptămână. A fost un an greu, care m-a scos din ritm, anul trecut. Cu accidentările avute nu am jucat cât mi-am dorit. Cum eu sunt o jucătoare care își ia încrederea din meciuri, am avut de suferit mai mult decât aș fi crezut, dar sunt sănătoasă, sunt bine, joc turnee și asta contează.

Nu trebuie să așteptați pentru că nu este un lucru vital, dar o să fie ziua în care o să-mi iau antrenor. Momentan vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum și nu se pune problema de așa ceva, momentan", a spus Halep.

Urmează Indian Wells și Miami pentru Simona Halep

Fostul lider mondial a vorbit și despre programul său din viitorul apropiat, dar și despre parcursul româncelor de la WTA Doha.

"Momentan nu am nicio schimbare. Am făcut destule în această periadă. O să merg la Academia Mouratoglu să văd cum e acolo și să mă antrenez. Apoi, Indian Wells și Miami. O să-mi fac programul așa cum am hotărât, o să joc turneele pe care le joc mereu. Am un clasament destul de ok încă, să vedem cum o să fiu la final de an, dar momentan intru la turneele pe care mi le doresc.

M-a surprins să o bată (n.r - Jaqueline Cristian) pe Rybakina pentru că Rybakina este o jucătoare foarte bună, cu rezultate bune, dar Jaqueline joacă un tenis, foarte bun, solid și poate bate multe jucătoare. Mă bucur pentru ea și sper să câștige și astăzi. Doha este un turneu bun pentru românce, unde și eu, în 2014, am făcut rezultat bun", a mai spus Halep.

Indian Wells și Miami Open, ambele turnee WTA 1000, sunt programate în perioadele 9 - 20 martie, respectiv 22 martie - 3 aprilie