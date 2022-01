Arbitrul a încurcat jucătoarele și a greșit scorul! Pățanie hazlie și un eșec dureros în Jaqueline Cristian - Kanepi

Jucătoarea care i-a făcut zile negre Simonei Halep în turneele de mare șlem, Kaia Kanepi i-a refuzat Jaquelinei Cristian șansa unui debut armonios în 2022. Sportiva estonă (36 de ani, 73 WTA) s-a impus în trei seturi într-un joc care a durat 2 ore și 27 de minute, scor 6-7, 7-6, 6-2.

În ciuda unui joc extrem de competitiv arătat în primele două seturi, Jaqueline Cristian (23 de ani, 71 WTA) a rămas fără suficiente resurse psihice pentru a gestiona dificultatea setului decisiv, după ce a ratat două mingi de meci în tiebreak-ul setului secund.

Kanepi a încheiat partida cu un as, la a treia oportunitate de a închide jocul, conturând un eșec dureros pentru Jaqueline Cristian.

Kanepi just loved beating Romanians it seems. Jaqi put up an amazing fight coming back from bg deficits many times. But in the 3rd set it was just all Kanepi. Kaia Kanepi defeated Jaqueline Cristian 6-7, 7-6, 6-2. #MelbourneTennis pic.twitter.com/xYAbIdRaUi

A fost o partidă extrem de dură pentru ambele jucătoare, amândouă lovind mingea cu forțe mai rar întâlnite în circuitul WTA pentru un timp atât de îndelungat.

În al doilea set, arbitrul de scaun nu a mai ținut pasul cu viteza jocului și a greșit scorul, afectând tabela de marcaj nu doar pe teren, cât și pe toate site-urile care oferă servicii de livescore, producând un val imens de confuzie între urmăritori.

Maybe they saw my tweet. Looks like someone came out to fix the score keeping tablet. They said this is a new umpire, so I will go easy on him. https://t.co/EUbgK3G28c pic.twitter.com/aMQfdIYIb3