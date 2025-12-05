În cazul în care trece de baraj, România va ajunge în grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.

Ioan Andone crede că ar putea ieși din grupa la Cupa Mondială, asta dacă trece de baraj

Ioan Andone este de părere că grupa în care poate ajunge România la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic este una accesibilă pentru tricolori.

Fostul mare fotbalist crede că adevărata provocare pentru națioanala României este în primul rând să ajungă la turneul final. Andone susține că meciul cu Turcia, prima adversară la baraj, este cel mai dificil. Apoi, toate meciurile care urmează pot fi abordate la victorie de către naționala pregătită de Mircea Lucescu.

”N-arată rău. Avem șanse, numai să ajungem acolo. Noi tot vorbim și e foarte bine că suntem acolo în cele patru (n.r. de la baraj). Putem să ne calificăm, sunt două meciuri.

Întâi să treci de primul meci, care mi se pare mult mai greu decât al doilea. Și noi, uite, generația în care am fost, când ajungi acolo zici ”Ce am de pierdut?”. Nu ai frică acolo”, a spus Ioan Andone, potrivit AS.ro.

