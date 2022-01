„Chiar dacă serveam cu 180 km/h, Sorana returna la fel de rapid!” Iga Swiatek a explicat de ce a plâns după meci

Iga Swiatek a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în faza optimilor Australian Open, scor 5-7, 6-3, 6-3, după 2 ore și 28 de minute de joc. Cîrstea a ratat 4 mingi de break în setul decisiv, iar Swiatek a profitat, la prima oportunitate procurată, reușind să se distanțeze într-un final de meci care a fost sub nivelul mediu de intensitate al partidei.

„Am început partida puțin fără ritm. După primul set, tremuram. Simt că nivelul de stres a fost mai înalt în această partidă, de aceea la final toate emoțiile au ieșit la suprafață.

Pentru mine, o săptămână în care nu plâng nu e o săptămână. Plâng atunci când câștig, plâng atunci când pierd. Trebuie să vă obișnuiți cu asta,” a precizat Iga Swiatek în interviul oferit pe teren.

„Simt că a pus cu adevărat presiune asupra mea. Returna stând un metru în teren și lua mingea de sus. Am vrut să servesc solid, după care să mă pregătesc să replic. Chiar dacă serveam cu 180 km/h, ea returna înapoi la fel de rapid, așa că a trebuit să fiu mereu atentă,” a adăugat poloneza.

În sferturi, Iga Swiatek așteaptă jucătoarea mai bună a duelului dintre Aryna Sabalenka și Kaia Kanepi.

i think it was fairly ok pic.twitter.com/bxg0QrHr5z