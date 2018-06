A scapat o aroganta, dar apoi s-a revansat! Postarea americancei Sloane Stephens inaintea finalei: "Prietene intotdeauna"

Simona Halep - Sloane Stephens, sambata, ora 15:00, la ProTV

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep si Sloane Stephens se vor intalni in marea finala de la Roland Garros, sambata dupa-amiaza, de la 15:00, la ProTV! Simona, numarul 1 mondial, a trecut de Garbine Muguruza, in timp ce Sloane Stephens a invins-o pe Madison Keys.

Dupa calificarea in finala, Sloane Stephens a fost intrebata daca Halep are un avantaj inaintea meciului, ea oferind un raspuns usor arogant: "Niciun avantaj pentru Halep, pentru ca e un am un titlu de Grand Slam, iar ea niciunul".

Totusi, la scurt timp, sportiva americana si-a luat revansa. Ea a redistribuit pe contul sau de Twitter un mesaj de pe pagina Roland Garros, a carui descriere este: "Uneori adversare. Mereu prietene".