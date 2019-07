A luat-o razna dupa victoria de la Wimbledon! Castigatoarea de la dublu a facut STRIPTEASE in centrul vechi! FOTO 

Cehoaica Barbora Strycova a castigat proba de dublu de la Wimbledon alaturi de Su-Wei Hsieh.

Barbora Strycova a petrecut nebuneste pentru victoria in proba de dublu de la Wimbledon. Ea a pierdut in semifinale la simplu in fata Serenei Williams, care a sfarsit prin a fi invinsa in finala de Simona Halep in doua seturi istorice pentru Romania, 6-2; 6-2. Strycova si-a luat revansa in proba de dublu unde a castigat trofeul, alaturi de taiwaneza Su-Wei Hsieh in finala cu perechea Dabrowski / Xu, scor 6-2; 6-4. In urma acestui rezultat, cehoaica a urcat si pe primul loc in clasamentul WTA la dublu.



Strycova a facut striptease in centrul vechi din Praga!

Daca Simona Halep a avut parte de o primire de gala pe National Arena si urmeaza sa defileze prin Constanta cu trofeul Wimbledon in autobuz descoperit, Strycova a ales sa se bucure pentru succesul ei intr-un bar din Centrul Vechi din Praga, acolo unde a baut pana cand a facut un mic streaptease. Jucatoarea si-a dezbracat tricoul si a ramas in sutien la petrecerea care a tinut pana dimineata alaturi de prietenii ei si de iubitul Petr Matejcek.



