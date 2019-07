Noul iubit al Simonei Halep? Cu cine a iesit la cina campioana de la Wimbledon, la cateva ore distanta dupa ce a revenit in Romania

Simona Halep a fost la o cina dubla in prima zi la Bucuresti dupa revenirea de la Londra.

Numarul 4 mondial in circuitul feminin, Simona Halep a cucerit cel mai important trofeu al carierei in weekendul trecut cand a invins-o pe Serena Williams in finala de la Wimbledon, castigand al 2-lea trofeu de Grand Slam al sau.

Simona Halep s-a intors marti in Romania si a plecat de la aeroport spre Complexul Rezidential Stejarii. Nu a petrecut foarte mult timp acolo deoarece seara a iesit la o intalnire alaturi de noul ei iubit, sustine Cancan.

Cina romantica

Simona Halep a mers la un local din Bucuresti alaturi de Cosmin Hodor, managerul ei de comunicare, sotia acestuia, si milionarul Toni Iuruc. Afaceristul de 40 de ani de origine aromana este noul iubit al Simonei, conform Cancan, insa au fost extrem de discreti la intalnire.

Cei de la Cancan mai scriu ca Simona Halep si Toni Iuruc sunt la inceput de relatie.

Sursa foto: Cancan.ro