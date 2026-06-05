APOEL Nicosia a făcut anunțul oficial în cazul lui Elias Charalambous

APOEL Nicosia a făcut anunțul oficial în cazul lui Elias Charalambous Fotbal extern
SPORT.RO
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Elias Charalambous (45 de ani) este în continuare liber de contract, la aproape trei luni după ce a demisionat de la FCSB.

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După ce a refuzat să revină la FCSB în urma plecării lui Mirel Rădoi de la echipă, Elias Charalambous nu a reușit să își găsească un alt angajament, cel puțin până în preznt. Totuși, în ultimele ore, presa cipriotă a scris că tehnicianul ar fi refuzat și o propunere de la APOEL Nicosia, club cu 29 de titluri în palmares.

APOEL neagă că a fost refuzată de Elias Charalambous: "Mi-a spus că este onorat"

Informația a fost negată de APOEL. Nektarios Petevinos, ofițerul de presă al clubului, a lăsat de înțeles că Elias Charalambous se află pe lista clubului, însă tehnicianul nu a fost ofertat.

"Ne-au fost propuși mai mulți antrenori. Ce vă pot spune este că noi nu am ofertat niciunul. Există o metodologie specifică, cea a interviurilor. Nu am ofertat vreun antrenor, deci nici nu am fost refuzați. 

Spun asta pentru că am citit că am fi fost refuzați de Elias Charalambous. Am avut o întâlnire întâmplătoare cu Elias, iar el a spus că este o onoare faptul că APOEL se arată interesată de serviciile sale", a spus Nektarios Petevinos, potrivit Balla.

APOEL Nicosia s-a clasat pe locul 5 în sezonul recent încheiat din Cipru și a ratat calificarea în cupele europene. Antrenorul uruguayan Pablo Garcia (49 de ani), instalat vara trecută, este acum pe picior de plecare.

Elias Charalambous, speaker în Cipru la un important eveniment dedicat antrenorilor

Elias Charalambous se va număra printre principalii speakeri ai conferinței "Future Coaching: From Grassroots to Senior Level", un eveniment dedicat dezvoltării și educației antrenorilor de fotbal din Cipru, care va avea loc pe 13 iunie, în Lefkara.

"Conferința reprezintă una dintre cele mai importante activități de formare și educație din Cipru dedicate fotbalului și antrenoratului, având ca obiectiv principal evoluția și dezvoltarea continuă a antrenorilor la toate nivelurile.

Prin prezentări, analize, experiențe și sfaturi practice oferite de profesioniști de top și cu succes în domeniu din Cipru și din străinătate, participanții vor avea oportunitatea de a se informa despre noile tendințe și cerințele moderne din fotbal", anunță Asociația Antrenorilor din Cipru.

Printre speakeri se vor număra Elias Charalambous, prezentat drept campion al României cu FCSB, dar și grecul Christos Kontis (51 de ani), antrenorul lui OFI Creta, care a cucerit în acest sezon Cupa Greciei.

  • Charalambous fcsb plecare
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Elias Charalambous / Foto Sport Pictures
Charalambous cfr
Elias Charalambous, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
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