APOEL Nicosia a făcut anunțul oficial în cazul lui Elias Charalambous

După ce a refuzat să revină la FCSB în urma plecării lui Mirel Rădoi de la echipă, Elias Charalambous nu a reușit să își găsească un alt angajament, cel puțin până în preznt. Totuși, în ultimele ore, presa cipriotă a scris că tehnicianul ar fi refuzat și o propunere de la APOEL Nicosia, club cu 29 de titluri în palmares.

APOEL neagă că a fost refuzată de Elias Charalambous: "Mi-a spus că este onorat"

Informația a fost negată de APOEL. Nektarios Petevinos, ofițerul de presă al clubului, a lăsat de înțeles că Elias Charalambous se află pe lista clubului, însă tehnicianul nu a fost ofertat.

"Ne-au fost propuși mai mulți antrenori. Ce vă pot spune este că noi nu am ofertat niciunul. Există o metodologie specifică, cea a interviurilor. Nu am ofertat vreun antrenor, deci nici nu am fost refuzați.

Spun asta pentru că am citit că am fi fost refuzați de Elias Charalambous. Am avut o întâlnire întâmplătoare cu Elias, iar el a spus că este o onoare faptul că APOEL se arată interesată de serviciile sale", a spus Nektarios Petevinos, potrivit Balla.

APOEL Nicosia s-a clasat pe locul 5 în sezonul recent încheiat din Cipru și a ratat calificarea în cupele europene. Antrenorul uruguayan Pablo Garcia (49 de ani), instalat vara trecută, este acum pe picior de plecare.