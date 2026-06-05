Selecţionata Mexicului, una dintre gazdele CM 2026, alături de SUA şi Canada, a învins fără drept de apel, cu scorul de 5-1, naţionala Serbiei, într-o partidă de pregătire disputată joi la Toluca.

Mexic - Serbia 5-1: sârbii și-au dat două autogoluri teribile

Sârbii au deschis scorul prin Petar Stanic (19), însă mexicanii au egalat prin Jonathan Vasquez (34), iar apoi au preluat conducerea pe tabelă în urma autogolului halucinant al lui Stefan Bukinac (45+2) - VIDEO AICI.

Sârbii au mai avut parte de un autogol, după un fel de luft al lui Dam Avdic, în minutul 72 (VIDEO AICI), celelalte goluri ale gazdelor fiind înscrise de Raul Jimenez (57) şi Luis Chavez (90).