Selecţionata Mexicului, una dintre gazdele CM 2026, alături de SUA şi Canada, a învins fără drept de apel, cu scorul de 5-1, naţionala Serbiei, într-o partidă de pregătire disputată joi la Toluca.
Mexic - Serbia 5-1: sârbii și-au dat două autogoluri teribile
Sârbii au deschis scorul prin Petar Stanic (19), însă mexicanii au egalat prin Jonathan Vasquez (34), iar apoi au preluat conducerea pe tabelă în urma autogolului halucinant al lui Stefan Bukinac (45+2) - VIDEO AICI.
Sârbii au mai avut parte de un autogol, după un fel de luft al lui Dam Avdic, în minutul 72 (VIDEO AICI), celelalte goluri ale gazdelor fiind înscrise de Raul Jimenez (57) şi Luis Chavez (90).
Mexicanii sunt neînvinşi în ultimele lor opt meciuri de pregătire pentru Cupa Mondială (6 victorii şi 2 remize), urmând să înfrunte selecţionata Africii de Sud în partida de deschidere a turneului final, în data de 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, precizează Agerpres.
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama