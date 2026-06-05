VIDEO Serbia a ajuns un dezastru de echipă! Câte autogoluri HALUCINANTE și-a dat și câte goluri a primit în ultimul amical

Serbia a ajuns un dezastru de echipă! Câte autogoluri HALUCINANTE și-a dat și câte goluri a primit în ultimul amical CM 2026
SPORT.RO
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Nici vecinii noștri nu s-au calificat la Campionatul Mondial din 2026.

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SerbiaMexicStefan BukinacDam AvdicautogolCM 2026
Din articol

Selecţionata Mexicului, una dintre gazdele CM 2026, alături de SUA şi Canada, a învins fără drept de apel, cu scorul de 5-1, naţionala Serbiei, într-o partidă de pregătire disputată joi la Toluca.

Mexic - Serbia 5-1: sârbii și-au dat două autogoluri teribile

Sârbii au deschis scorul prin Petar Stanic (19), însă mexicanii au egalat prin Jonathan Vasquez (34), iar apoi au preluat conducerea pe tabelă în urma autogolului halucinant al lui Stefan Bukinac (45+2) - VIDEO AICI

Sârbii au mai avut parte de un autogol, după un fel de luft al lui Dam Avdic, în minutul 72 (VIDEO AICI), celelalte goluri ale gazdelor fiind înscrise de Raul Jimenez (57) şi Luis Chavez (90).

Mexicanii sunt neînvinşi în ultimele lor opt meciuri de pregătire pentru Cupa Mondială (6 victorii şi 2 remize), urmând să înfrunte selecţionata Africii de Sud în partida de deschidere a turneului final, în data de 11 iunie, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, precizează Agerpres.

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

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