"A incercat sa o zdrobeasca pe Simona!" Antrenorul echipei de Fed Cup a analizat INFRANGEREA cu Serena Williams: "Atunci s-a dezechilibrat jocul!"

Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in sferturile Australian Open, 6-3, 6-3.

Cea mai buna tenismena din istorie a invins-o pe Halep in doua seturi, intr-un meci care a durat o ora si douazeci si trei de minute.

Florin Segarceanu, antrenorul echipei de Fed Cup a Romaniei, a analizat meciul tare din sferturi si a dezvaluit motivul pentru care Simona nu a reusit sa castige in fata Serenei.

"Cred ca a facut un meci bun, dar a fost depasita clar la viteza in multe momente. Serena parca si-a pus toate frustrarile din ultimii ani in joc si a reusit un meci senzational.

Inceputul a fost foarte agresiv al Serenei, cu o tatica extrem de clara de a incerca sa o zdrobeasca pe Simona prin forta loviturilor.

Jocul s-a dezechilibrat dupa mijlocul primului set, Simona a facut un pas in spate. Probabil ca asta a simtit ea. Ori ca nu poate tine ritmul de pe linia de fund cu Serena si a incercat sa faca un pas in spate si sa tina mai multe mingi in teren.

In setul doi a avut o mare sansa, cred ca daca se desprindea la 3-1 acolo era altceva. Ce sa spun, Simona, pe finalul setului doi parca am vazut-o putin resemnata", a spus Florin Segarceanu pentru Digi Sport.