"Nu m-am mai simtit atat de confortabil pe teren din vara anului 1926!" | Serena Williams A RIDICULIZAT o jurnalista dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep

Serena Williams a oferit un raspuns de necrezut in conferinta de presa sustinuta dupa calificarea in semifinalele Openului Australian.

O jurnalista a chestionat-o pe jucatoarea americana referitor la cat timp a trecut de cand Serena nu s-a mai simtit confortabil in schimburile lungi de mingi, astazi aratand o superioritate clara in fata Simonei Halep, una dintre cele mai bune jucatoare din circuit la acest capitol.

"A fost un minut lung [punctul lung de la 3-3, setul 2]. Cred ca a fost vara anului 1926 cand m-am simtit ultima data confortabil in raliurile lungi. Sunt buna la schimburile lungi de mingi, imi place sa joc un tenis puternic. Lovesc bine sute de mingi," a fost raspunsul Serenei Williams.

Serena Williams o va intalni in semifinale pe japoneza Naomi Osaka, numar 3 WTA, care azi-dimineata a invins-o pe Su-Wei Hsieh, scor 6-2, 6-2.

