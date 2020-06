Bianca Andreescu, chinuita de gandul infrangerii cu Simona Halep: "Vreau sa am din nou o minge de meci impotriva ei" 

Simona Halep si Bianca Andreescu s-au duelat o singura data intr-un meci oficial, partida incheindu-se dupa doua ore si jumatate de joc drept una dintre cele mai spectaculoase ale anului 2019.

Meciul care a avut loc in prima etapa a fazei grupelor Turneului Campioanelor s-a incheiat 3-6, 7-6, 6-3 pentru Simona Halep, dar Bianca Andreescu inca regreta mingea de meci pe care a ratat-o in fata actualului numar 2 WTA.

"Imi amintesc ca am fost foarte suparata dupa meci. Am avut o minge de meci, lucru care m-a facut atat de suparata. In setul trei, am inceput sa am spasme la spate, iar lucrul asta s-a intamplat exact dupa game-ul in care ratasem mingea de meci. M-am gandit ca puteam sa inchei acolo meciul, pentru ca simteam ca sunt pe cale sa simt dureri la spate.

Sa nu fiu capabila sa transez acel set in favoarea mea a fost frustrant pentru mine; m-am tarat in setul trei, starea spatelui mi s-a inrautatit, insa nu ma gandesc doar la mine, pentru ca Simona a jucat, la randul ei, foarte, foarte bine. Nu a ratat nimic si acum stiu de ce ma bucur sa o urmaresc jucand tenis si de ce am admirat-o.

E o luptatoare incredibila, nu s-a dat batuta deloc. Acest lucru arata cat de rezistenta e. Felicitari Simonei, a fost un meci foarte bun, dar vreau sa am din nou o minge de meci impotriva ei," a afirmat Bianca Andreescu pentru Digi.

"2019 a fost pentru mine sezonul in care idolii mi-au devenit rivali. Am jucat impotriva tuturor jucatoarelor pe care obisnuiam sa le urmaresc si le admiram, dar Simona, cu radacinile ei romanesti... a fost atat de placut sa vezi o alta romanca reusind la acest nivel," a spus Andreescu despre succesele Simonei Halep din anul anterior.