Bianca Andreescu vrea sa o depaseasca pe Simona Halep: "Daca n-as fi fost accidentata anul trecut, as fi putut ajunge numarul 1 WTA" 

Bianca Andreescu ocupa locul 6 WTA la doar 19 ani si are locul 4 drept cea mai inalta clasare in ierarhia mondiala, dar jucatoarea canadiana cu origini romanesti nu se multumeste cu atat.

Campioana en-titre de la US Open considera ca ar fi putut sa fie deja numarul 1 al tenisului feminin in cazul in care nu ar fi fost chinuita de accidentari de-a lungul sezonului anterior. In plus, Bianca Andreescu a facut o dezvaluire emotionanta, relatand ca unul dintre visurile sale cu privire la viitorul apropiat este sa nu mai fie nevoita sa vorbeasca despre propriile accidentari.

"Numarul 1 in lume este obiectivul meu. Cred ca e obiectivul fiecarei jucatoare din circuit, e o provocare sa infrunti fiecare meci in parte, cu toate ne dorim sa castigam turnee de mare slem si sa ajungem primele in lume, dar nu toata lumea poate reusi asta. Sper sa pot deveni una dintre jucatoarele capabile sa reuseasca lucrurile acestea si cred cu tarie ca pot sa ajung numarul 1," a afirmat Bianca Andreescu intr-un interviu oferit jurnalistului Gabriel Morariu.

"E greu sa stai pe sezut si sa te uiti la altii cum joaca in loc sa fii tu pe teren, facand ceea ce-ti place. Dar face parte din joc, stiu ca spun asta mereu, dar incerc din rasputeri sa evit momentele acelea. Stiu ca sunt inevitabile, insa cu cat pot sa previn mai multe accidentari, cu atat mai bine. Sper ca, atunci cand ma voi intoarce pe teren, nu va mai trebui sa vorbesc despre accidentari, pentru ca devine suparator. Eu doar vreau sa fiu pe teren si sa joc; cine stie, daca n-as fi fost accidentata anul trecut, as fi putut ajunge numarul 1. Dar acum abia astept perioada urmatoare," a completat Andreescu pentru Digi.