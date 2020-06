Antrenorul Serenei Williams explica esecul usturator cu Simona Halep din finala Wimbledon: "Probabil ca Simona a simtit asta"

Simona Halep a socat lumea tenisului in finala turneului de la Wimbledon 2019, invingand-o pe Serena Williams 6-2, 6-2 in doar 56 de minute.

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou a explicat pentru Ubi Tennis care sunt motivele pentru care jucatoarea nascuta in Michigan a fost surclasata de cea mai buna jucatoare din istoria tenisului romanesc.

"Cu totii stiam ca Halep nu s-a gandit niciodata ca va castiga turneul de la Wimbledon. Asa ca Simona nu a avut niciun fel de asteptari; e ideal sa fii intr-o astfel de situatie," a notat Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams despre campioana en-titre a Slam-ului britanic.

"Probabil ca, la inceputul meciului a simtit ca Serena era foarte emotionata. Cred ca a fost unul dintre meciurile in care am vazut-o pe Serena coplesita de emotii. A avut cateva lovituri care aproape s-au dus pe sub fileu si cred ca Simona s-a simtit libera pe teren. A trimis cateva lovituri grozave in timpul unor puncte dificile," a adaugat antrenorul francez de origine greaca a Serenei Williams, jucatoare cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares.

"Cred ca aceasta pauza e buna pentru Serena, intrucat se poate odihni. Jucatorii de top au nevoie de mai putin timp pentru a reveni la un nivel inalt. Nu au nevoie de multe competitii. Am vazut asta in cazul lui Roger Federer de cateva ori. S-a intamplat ca el sa lipseasca jumatate de an, iar apoi a revenit imediat cu victorie. E aproape un avantaj pentru jucatorii de top mai in varsta," a completat Mouratoglou.