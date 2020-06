ULTIMA ORA | US Open 2020 se joaca! Organizatorii au facut anuntul care O DERANJEAZA pe Simona Halep

Din articol Simona Halep, sanse minime sa participe la US Open 2020

Conform jurnalistilor ESPN, L'Equipe si Puntodebreak, organizatorii US Open urmeaza sa anunte oficial derularea Slam-ului newyorkez conform calendarului initial, anume in perioada 31 august - 13 septembrie.

Vestea contravine numeroaselor voci importante din tenisul mondial, printre care Simona Halep, Rafael Nadal si Novak Djokovic care au lasat de inteles ca nu ar fi tocmai dispusi sa participe la US Open in acest an.

"Urmam fiecare pas al procesului cu speranta ca vom putea anunta desfasurarea editiei 2020 a US Open-ului conform datelor stabilite initial. Asteptam cu nerabdare sa facem anuntul oficial in viitorul apropiat," a declarat Chris Widmaier, purtatorul de cuvant al Federatiei Americane de Tenis, potrivit L'Equipe.

”E clar ca am motive mari de ingrijorare sa particip in astfel de conditii; nu doar pentru ca ne aflam intr-o pandemie, ci si din cauza riscurilor pe care le-ar presupune calatoria, carantina si schimbarile care pot aparea in timpul unui turneu.

Suntem obisnuiti sa functionam foarte diferit, si nu ar fi deloc o tranzitie deloc usoara pentru corpul nostru. Stiu ca, din punct de vedere financiar, organizatorii si sponsorii vor ca turneele sa se joace si ca multi jucatori sunt practic someri acum, dar decizia pe care trebuie sa o luam este personala.

Este important sa intelegem ca fiecare are nevoi diferite si ca ar trebui sa luam decizia optima pentru sanatatea noastra, gandindu-ne la cariera pe termen lung”, a declarat Simona Halep cu privire la o posibila participare la US Open in 2020, conform Christopher Clarey, The New York Times.

"Restrictiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile si fiecare jucator are opinia lui in legatura cu ele, daca i se potrivesc sau nu. Eu sunt aproape convins ca Simonei nu i s-ar potrivi. Daca esti intr-o echipa de baseball sau de fotbal, macar ii ai pe coechipieri, cu care poti socializa, manca impreuna, antrena. Dar la tenis, care este un sport individual, lucrurile stau altfel.

Din punctul de vedere al Simonei – cu tot cu drumul din Romania – iti trebuie patru saptamani, pe care le petreci in majoritatea lor intr-un hotel din New York si n-ai voie sa aduci cu tine decat o persoana. In mod normal ai cu tine un fizioterapeut, un preparator fizic, unul sau doi antrenori. Asa, ar trebui sa petreci patru saptamani intr-o bula, alaturi de o singura persoana si in plus sa te comporti profesionist, astfel incat sa concurezi la cel mai inalt nivel," a declarat Darren Cahill pentru Reuters, conform tenisite.info.

Alaturate acestei hotarari ar fi asteriscurile care presupun imposibilitatea derularii turneelor de la Washington si Winston Salem, care se alatura turneelor din Canada, printre altele, pe lista competitiilor care nu au putut avea loc in 2020 din cauza pandemiei.

In plus, turneul de calificari care preceda de obicei Openul American va fi inlaturat, iar jucatorii care se califica potrivit clasamentelor WTA si ATP vor incepe turneul direct pe tabloul principal.

Conform New York Times, organizatorii US Open vor face oficial anuntul derularii US Open la mijlocul saptamanii, odata ce vor primi aprobarea oficiala din partea guvernului american.