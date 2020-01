"A fost cel mai infricosator moment pe care l-am trait pe terenul de tenis" | Reactia lui Nadal dupa ce a lovit un copil cu o minge in cap

Rafael Nadal s-a intalnit cu Annita, fetita pe care a lovit-o cu o minge in cap fara intentie in timpul meciului cu Federico Delbonis.

Rafael Nadal s-a intalnit dupa meci cu fetita de mingi pe care a lovit-o fara intentie cu o minge in cap la finalul setului 3 al meciului jucat in fata argentianului Federico Delbonis in turul 2 la Melbourne.

"Am avut sansa sa ma intalnesc cu ea si familia ei astazi. Ma bucur ca e bine dupa cel mai infricosator moment pe care l-am trait vreodata pe un teren de tenis. Annita e o fata curajoasa", a scris Nadal pe retelele sociale.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! ???????????? pic.twitter.com/FDZGermA44 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 24, 2020

Spre finalul jocului, Rafa a lovit un copil de mingi la un retur de forehand care a succedat un serviciu trimis afara de Federico. Spaniolul si-a cerut scuze imediat fetei si a pupat-o pe obraz, iar dupa i-a oferit un cadou, anume bandana sa.

Nadal va juca in turul 3 cu Pablo Carrreno-Busta, intr-un meci programat pe Arena Rod Laver pentru a sasea zi de concurs imediat dupa incheierea partidei dintre Simona Halep si Yulia Putintseva.

Rafael Nadal apologizes to courtside ball girl after he accidentally hits her in the face with an errant shot at the #AusOpen. (She appeared to be OK and got a kiss on the cheek from him.) pic.twitter.com/T2gtVuq2vJ — Andrew Tavani (@andrewtavani) January 23, 2020