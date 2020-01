Mesajul SPECIAL al Simonei Halep pentru Caroline Wozniacki la retragerea din tenisul profesionist

Din articol Simona Halep a pierdut a treia finala de Slam a carierei impotriva Carolinei Wozniacki

Simona Halep i-a transmis un mesaj special jucatoarei din Danemarca.

Simona Halep i-a transmis un mesaj Carolinei Wozniacki la finalul carierei sale de jucatoare profesionista.

Numarul 3 WTA a laudat-o pe daneza pentru cariera sa de aproape 15 ani la cel mai inalt nivel al tenisului mondial, spunand: "I se va simti lipsa pentru ca e o persoana foarte draguta, ne-am obisnuit s-o vedem mereu, zi de zi, la turnee, in vestiar. Ne va fi dor de ea, dar sunt convinsa ca sunt multe lucruri bune pentru ea la orizont. Va fi fericita".

"Amintirea finalei pierdute in 2018 a fost mereu una placuta pentru mine. Am spus mereu ca acel meci mi-a dat increderea ca intr-o zi voi castiga un turneu de mare slem. A fost o partida foarte buna si ori de cate ori ma gandesc la Australian Open acel meci imi vine in minte. Imi da increderea ca am o sansa sa joc bine aici. A fost un turneu grozav atat pentru mine, cat si pentru Caroline Wozniacki; desigur, a fost mai bun pentru ea (zambeste). Ce mi-a placut la cariera ei a fost constanta", a declarat Simona Halep la Melbourne.

Caroline Wozniacki se retrage din tenisul profesionist cu un titlu de Grand Slam in palmares, castigat la Australian Open in 2018. "Caro" a mai jucat doua finale de Slam la US Open, in 2009, respectiv 2014.