A lovit-o cu mingea in cap, dar nu a ramas indiferent! Gest SUPERB al lui Nadal pentru fetita de mingi 

Rafa Nadal nu a ezitat sa reactioneze imediat la cele intamplate.

Rafael Nadal le-a topit inimile fanilor australieni prezent in tribunele Arenei Rod Laver la meciul din turul 2 jucat contra argentinianului Federico Delbonis.

Spre finalul jocului, Rafa a lovit un copil de mingi la un retur de forehand care a succedat un serviciu trimis afara de Federico. Spaniolul si-a cerut scuze imediat fetei si a pupat-o pe obraz, iar dupa i-a oferit un cadou, anume bandana sa.

"A fost unul dintre cele mai infricosatoare momente pe care le-am trait pe terenul de tenis. Mi-am facut griji, pentru ca am lovit-o in cap. A fost o minge rapida. Ma bucur ca esti bine acum, esti o fata grozava!" a declarat Rafa Nadal la interviul oferit pe teren dupa meci.

Rafael Nadal a acces in turul 3 la Melbourne, trecand de Federico Delbonis in trei seturi, scor 6-3, 7-6, 6-1. Pentru calificarea in optimi, ibericul se va bate cu conationalul sau, Pablo Carreno-Busta.

Bandana moment from another angle pic.twitter.com/vroZBytIBE — Del (@Stroppa_Del) January 23, 2020