Simona la Australian Open 2020 | S-a enervat si a primit replica: raspunsul antrenorului la intrebarile DISPERATE puse de Halep

Simona Halep a ratat trei mingi de meci in meciul cu Harriet Dart, pierzandu-si cumpatul in finalul setului secund, cand a strigat "Ce sa fac? Ce sa fac? Ce sa fac?" inspre loja sa, unde se afla staff-ul ei, inclusiv Darren Cahill.

"Simona a gestionat foarte bine finalul de meci, ma bucur ca a terminat fara sa prelungeasca setul doi. Cu siguranta i-ar fi placut sa termine mai repede meciul," a declarat antrenorul roman al Simonei, Artemon Apostu-Efremov.

Serving her way into round 3⃣@Simona_Halep def. a courageous Harriet Dart 6-2 6-4. How do you rate her #AO2020 chances? #AusOpen pic.twitter.com/3vIZK9gm95