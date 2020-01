Ion Tiriac face o donatie URIASA catre victimele incendiilor din Australia! I-a lansat provocarea si Simonei Halep

Presedintele FRT se implica si sprijina Australia.

Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, a initiat o campanie de donatii pentru ajutorarea victimelor incendiilor masive de vegetatie din Australia.

Anunțul a fost făcut astăzi, printr-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, in care legenda tenisului mondial spune ca va dona suma de 100.000 de dolari australieni Federatiei Australiene de Tenis, ca semn de solidaritate cu cei afectati de incendii.

Totodată, Ion Tiriac a lansat si o provocare tuturor celor care vor sa se alature cauzei. Acesta a distribuit si 30 de mingi de tenis cu autograf catre diverse personalitati din lumea sportului si nu numai. Acestea, la randul lor, vor semna mingea si vor face o donatie.

"Australia trece prin cea mai mare catastrofa naturala a ultimilor zeci de ani. Focul continua, iar Australia are nevoie de ajutorul nostru. Fundatia Tiriac a donat astazi inca 100.000 de dolari australieni Fundatiei Australian Tennis Open, care o sa foloseasca acesti bani pentru ajutorarea victimelor, in special a copiilor afectati. Australia are nevoie de ajutor, hai sa fim o inima cu ei", a spus Ion Tiriac in mesajul de lansare a campaniei.

Prima personalitate catre care a plecat provocarea, direct de la Ion Tiriac, este Simona Halep, care a primit una din mingile campaniei chiar pe terenurile de la Open-ul Australian.