"Esti prost?" Adversara Simonei Halep, jucatoarea cu abateri de comportament si reactii nesportive la adresa antrenorilor si oponentelor

Viitoarea adversara a Simonei Halep la AO 2020 a inregistrat cateva abateri de comportament in circuitul WTA.

Urmatoarea oponenta a Simonei Halep la Melbourne, Yulia Putintseva este una dintre jucatoarele cu probleme de temperament in circuitul WTA. Astazi, numarul 38 WTA s-a bucurat intr-o maniera iesita din comun la finalul victoriei in trei seturi impotriva americancei Danielle Collins.

Subdued, by Putintseva standards. She faces Halep in the #AusOpen R3. pic.twitter.com/kPuAghkbl6 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 23, 2020

Sportiva din Kazahstan a comis-o in mai multe randuri, un episod memorabil consumandu-se in 2017, cand i-a oferit Magdei Linette cea mai ciudata strangere de mana de la finalul unui meci de tenis.

Un alt moment memorabil a avut loc la New Haven, cand ea si antrenorul sau, Roman Kisliansky au fost protagonistii celui mai violent OCC de cand acesta a fost introdus in tenisul feminin. Cei doi au avut in timpul pauzei dintre game-uri urmatorul dialog:

Putintseva: Esti prost?

Antrenor: Ce este in neregula cu tine?

P: Ce este in neregula cu mine? Niciodata nu ma incurajezi dupa ce castig un punct. Doar stai acolo si te uiti la videoclipuri cu planeta Pamant.

A: Esti nebuna?

P: Tu esti nebun. Am avut un game lung, tu doar stai si nu aplauzi niciodata pentru mine.

A: Ea a facut o eroare.

P: Echipa ei aplauda erorile mele. Si tu ar trebui sa incepi sa faci asta.

A: Ce o sa faci pe teren daca incep sa aplaud? Ai un plan?

P: Atunci, pleaca de aici! De ce ai mai venit?

A: Ar trebui sa fii mai aproape de minge. Esti prea departe. Chiar si cand apelezi la dropshot.

P: Du-te inapoi si uita-te la videoclipuri.

Jurnalistii au intrebat-o pe Simona Halep cum vede meciul cu Yulia Putintseva: "Am jucat impotriva ei pana acum? (n.r. jurnalistul raspunde negativ) Da, stiu ca lupta din greu, ca e foarte galagioasa pe teren. Am vazut cateva meciuri de-ale sale, e o fata foarte draguta, vorbim mereu cand ne vedem si va fi o lupta intensa pentru care voi fi pregatita", a declarat Simona.

Intrebata despre temele discutiilor pe care le are cu Yulia Putintseva, Simona Halep a glumit, raspunzand: "Haideti, nu intreceti limita, e secret (rade). Vorbim despre lucruri normale, nimic special", a completat Halep, calificata in turul 3 la AO 2020.