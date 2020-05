Ziua in care Hagi si Popescu au cucerit EUROPA! UEFA aminteste de super-performanta romanilor cu Galatasaray 

Galatasaray a cucerit Cupa UEFA pentru sezonul 1999/2000 dupa ce a reusit sa o invinga pe Arsenal in finala, la loviturile de departajare, dupa ce meciul s-a incheiat 0-0 in timpul regulamentar.

Gica Hagi si Gica Popescu au facut parte din echipa de senzatie a turcilor care nu au pierdut niciun meci in acel sezon de Cupa UEFA. Gica Popescu a fost cel care a inscris golul victoriei si a adus trofeul echipei sale. Hagi a fost eliminat in minutul 94 al meciului si nu a putut participa la loviturile de departajare.

UEFA a rememorat reusita echipei antrenata de Faith Terim printr-o postare pe Twitter.

Taffarel, Popescu, Hagi... ????

???????? @Galatasaray won the UEFA Cup #OTD in 2000, beating Arsenal 4-1 on penalties ????#UEL pic.twitter.com/YNNuSrTdoJ