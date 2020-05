"A fost ceva urat pentru mine!" Un jucator de la Viitorul a plecat de la club dupa o cearta cu Gica Hagi! Un meci cu FCSB i-a fost fatal! Ce s-a intamplat

Un jucator a plecat de la Viitorul dupa o cearta cu Gica Hagi.

Fostul jucator argentinan al celor de la Viitorul, Pablo Brandan, a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a plecat de la echipa lui Gica Hagi, la finalul anului 2016. Fotbalistul a declarat ca a avut loc o cearta in vestiar cu Gica Hagi, care l-a acuzat pe Brandan ca a facut un penalty intentionat intr-un meci cu FCSB.

"Nu am primit nimic, nicio medalie de campion, nu m-a sunat nimeni, dar am jucat numai jumatate de sezon. Am jucat pe mai multe posturi la Viitorul, unde si ce mi s-a cerut. La meciul din deplasare cu FCSB am avut o discutie cu mister Hagi in vestiar, nu stiu la ce s-a gandit, a fost ceva urat pentru mine, fiindca am dat 100% pentru Viitorul si am plecat capul sus.

A fost penalty inventat de arbitru, Adi Popa s-a aruncat si Hagi s-a suparat ca la experienta mea nu trebuia sa fac penalty, a fost o cearta acolo, amandoi avem caractere puternice si nu mai puteam continua", a spus Brandan pentru Oltenia TV.