Cuvinte superbe din tabara lui Rangers pentru Gica Hagi: "Aveam 13 ani si am stat treaz pana tarziu pentru acel meci"

Unul din antrenorii lui Rangers a rememorat un moment special din copilarie, care il are in centrul atentiei pe Gica Hagi.

Michael Beale este asistentul lui Steven Gerrard la Glasgow Rangers si a povestit un episod al copilariei sale, cand a stat treaza pana noaptea pentru a vedea un meci al Romaniei.

Gica Hagi reusea in acea partida un gol superb in poarta Columbiei la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americi:

"Ce jucator frumos a fost Gheorghe Hagi. Imi amintesc un gol incredibil inscris pentru Romania la Cupa Mondiala din 1994.

Aveam 13 ani si am stat treaz pana tarziu pentru acest meci. Jucatorii de picior stang sunt diferiti", a spus Michael Beale, potrivit Inside Futbol.

Steven Gerrard: "Ianis Hagi are doua tunuri in picioare"

In curtea lui Glasgow Rangers se afla acum Ianis, fiul lui Gica Hagi, care a impresionat prin capacitatea sa de a lovi mingea la fel de bine cu ambele picioare.

"Are doua tunuri in picioare, pentru ca asa a crescut. Nu stiu daca i se datoreaza tatalui sau ori unuia dintre antrenorii lui sau daca Ianis insusi a cautat acest lucru. E excelent ca, la varsta lui, are ambele picioare atat de puternice si precise.

Imi amintesc exersand cu stangul inca de cand aveam patru sau cinci ani, iar piciorul meu stang nici nu se apropie de acuratetea lui. Ma intreb cand a inceput el?! Si a insistat! Oamenii care il privesc in premiera nu sunt siguri care parte e mai tare. Se simte in largul lui si cu stangul si cu dreptul", spunea Steven Gerrard despre mijlocasul roman.

5 milioane de euro va trebui sa plateasca Glasgow Rangers catre Genk pentru transferul definitiv al lui Ianis Hagi.