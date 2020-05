Hagi isi baga jucatorii in cantonament in propriul hotel de la malul marii! "Antrenament, camera si nimic altceva". Cat vor costa 3 saptamani de pregatire

Viitorul se va reuni la Constanta dupa ridicarea starii de urgenta.

Antrenamentele vor fi permise dupa data de 15 mai, cand expira msura starii de urgenta impusa de Klaus Iohannis, a anuntat azi ministrul Sportului, Ionut Stroe.

Cluburile din Liga 1 se pregatesc de reluarea competitiei, care este asteptata la jumatatea lunii iunie. Urmeaza astfel o perioada dificila pentru jucatori, care revin dupa mai bine de doua luni de pauza, dar si pentru conducatorii cluburilor, care nu se asteptau la cheltuieli financiare in mijlocul sezonului.

Viitorul va intra intr-un cantonament strict, a anuntat Gica Popescu, pentru Telekom Sport. Echipa va fi cazata la hotelul Iaki, detinut de Gica Hagi, iar restrictiile vor fi impuse jucatorilor: "antrenament, camera si nimic altceva".

Totodata, presedintele clubului a anuntat ca pregatirea va fi costisitoare, iar cele 3-4 saptamani de antrenament inaintea reluarii Ligii 1 vor costa in jurul a 100.000 de euro.

"Probabil ca noi va trebui sa stam intr-o aripa separata de la hotel Iaki, unde putem sa avem siguranta ca este intr-adevăr un cantonament izolat. Dupa calculele noastre, o saptamana de cantonament ne va duce in jurul a 25-30.000 de euro. O saptamana. Daca vor fi doua, va fi dublu, daca vor fi trei, inmultim.

Programul este in felul urmator: antrenament, camera si nimic altceva. Tu crezi ca e posibil asa ceva? Crezi ca un jucator, un om poate sa reziste patru saptamani sa stea numai si numai in casă si sa iasa doua ore pe zi la antrenament? Crezi ca e normal asa ceva? Nu au voie jucatorii sa iasa in holul hotelului, nu au voie sa iasa in barul hotelului, nu au voie sa se plimbe in curtea hotelului, trebuie sa stea in camera si numai in camera. Trebuie sa ne gandim si la jucatori, ca nu pot sta in cantonament la nesfarsit. Au familii, au copii si una este cand vii in cantonament cu o zi inaintea meciului cu un anumit spirit, cu un anumit entuziasm de acasa si una e cand stai o luna de zile si de-abia astepti sa se termine cantonamentul, sa treaca meciurile, sa te duci sa iti vezi copiii si familia", a declarat Gica Popescu, pentru sursa citata.