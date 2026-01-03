Atacantul de 23 de ani, transferat la începutul lunii septembrie de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, nu poate evolua în acest sezon pentru niciun alt club, inclusiv din România, din cauza regulamentelor în vigoare.



Ucrainenii au plătit aproximativ 2,5 milioane de euro pentru internaționalul român U21, însă aventura sa la Kiev s-a transformat rapid într-un eșec.



Mai multe postări pro-ruse distribuite de jucător în trecut au stârnit reacții dure din partea suporterilor, iar situația s-a agravat după ce Blănuță și-a marcat un autogol la una dintre primele apariții.



Dinamo Kiev își dorește acum să se despartă de atacant, iar o revenire în România părea o soluție, Dinamo interesându-se de situația lui în luna decembrie.



Vladislav Blănuță nu are drept de joc în România dintr-un motiv incredibil

Regulamentul FRF și FIFA prevede însă clar că un jucător poate fi transferat într-un sezon la cel mult trei cluburi, dar are drept de joc doar pentru două dintre ele. Blănuță a bifat deja apariții oficiale pentru două echipe, ceea ce îl face neeligibil pentru un al treilea club.



Detaliul care i-a pecetluit sezonul este un meci aparent nesemnificativ. Pe 30 august, Blănuță a fost titular pentru FCU Craiova în Liga 3, în remiza 0-0 cu Academica Balș. Doar patru zile mai târziu, oltenii anunțau transferul său la Dinamo Kiev, iar ulterioclubulr a fost dezafiliat.



Deși regulamentul prevede excepții în cazul dezafilierii sau al rezilierii contractului în insolvență, Blănuță nu le îndeplinește. Dacă ordinea cluburilor ar fi fost inversă, situația s-ar fi schimbat radical.

