Marele antrenor s-a stins din viață la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat.

Au curs elogii pentru Mircea Lucescu în Rusia și Ucraina

Vestea dispariției lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii, marile personalități din lumea sportului au reacționat, iar știrea a fost preluată de cele mai importante publicații internaționale.

Măreția lui Mircea Lucescu a fost atât de mare încât vestea dispariției sale a reușit imposibilul, să facă ”pace” între Rusia și Ucraina. Publicațiile de sport din cele două țări aflate într-un conflict militar de mai mulți ani s-au întrecut în elogii la adresa antrenorului român și au fost la unison atunci când a venit vorba despre ceea ce a însemnat Mircea Lucescu pentru lumea fotbalului, dar și când au vorbit despre moștenirea lăsată în urmă de legendarul tehnician.

În Rusia, Mircea Lucescu a antrenat-o pe Zenit Sankt Petersburg în perioada 2016-2017, în timp ce, în Ucraina, legendarul antrenor le-a pregătit pe Șahtior Donețk (2004-2016) și pe Dinamo Kiev (2020-2023).

”Școala veche moare! Rămas bun antrenorului de la Zenit! Mircea Lucescu a murit”, a titrat Fontanka.ru.

”Mircea Lucescu a lucrat la Sankt Petersburg doar un an. A fost sezonul în care iubitorii de fotbal din Petersburg și-au dat seama de amploarea personalității sale”, au scris jurnaliștii ruși.

”Lumea își ia rămas bun de la Lucescu. Inima marelui antrenor nu a rezistat înfrângerii”, au scris și jurnaliștii ruși de la Sport Box, care mai apoi au continuat: ”Lucescu a fost un antrenor unic, care nu și-ar fi putut imagina viața în afara băncii de antrenor. Chiar și la 80 de ani, a rămas relevant la cel mai înalt nivel. Cântecul său de lebădă a fost mandatul său la echipa națională a României”.

Match TV, cea mai importantă televiziune de sport din Rusia, a anunțat: ”Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial”.

Elogiile au curs și în Ucraina: ”Lumea fotbalului a pierdut un mare Mister: pentru ce este ținut minte Mircea Lucescu”, a titrat Espreso.tv.

”Este greu de contrazis faptul că cea mai strălucitoare pagină a carierei lui Lucescu este legată de Ucraina. În 2004, a preluat funcția de antrenor la Șahtior Donețk și a rămas în post până în 2016 – 12 ani de succes. Sub conducerea sa, Minerii au devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean și european”, au scris ucrainenii.

”Antrenorul român cu o mare contribuție la fotbalul ucrainean a murit”, au scris și cei de la glavcom.ua.

”Legendarul antrenor de la Dinamo Kiev și Șahtior a murit! O tragedie pentru tot fotbalul”, a titrat și Sport.ua.

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.