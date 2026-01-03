Universitatea Cluj va începe sâmbătă un cantonament de zece zile în Antalya (Turcia), a anunţat clubul pe site-ul său oficial.

''U'' a plecat cu un lot de 19 jucători, dar Edvinas Gertmonas, Elio Capradossi, Jonathan Cisse, Miguel Silva, Alessandro Murgia, Mouhamadou Drammeh, Andrei Fabry, Jovo Lukic şi Virgiliu Postolachi se vor alătura echipei direct în Turcia.

”Francezul” Lukas Pall, 5 goluri în 10 meciuri la națională



Noutatea din lotul deplasat în Antalya este tânărul atacant Lukas Pall, născut în 2010 şi format de Viitorul Cluj.

Născut în Franţa, Pall are deja 10 meciuri pentru naţionalele U15 şi U16 ale României, reuşind să marcheze de 5 ori.

Andrei Artean, accidentat, se va recupera la Cluj.

Universitatea va fi cazată la Complexul de cinci stele Sueno Deluxe, situat în staţiunea Belek.

Ce meciuri amicale joacă ardelenii



''U'' a perfectat şi trei meciuri de verificare în acest cantonament, pe 6 ianuarie cu Fatih Karagumruk (locul 18 în prima ligă din Turcia), pe 11 ianuarie cu Dukla Praga (locul 14 în prima ligă din Cehia), iar pe 12 ianuarie cu Widzew Ĺodz (locul 15 în prima ligă din Polonia).

Primul meci oficial al acestui an pentru "şepcile roşii" este programat duminică 18 ianuarie, de la ora 20:30, în deplasare, pe Dinamo Bucureşti.

Lotul lui U Cluj pentru cantonamentul din Antalya



Fotbaliştii prezenţi la reunirea de la Cluj Arena, care au plecat sâmbătă spre Turcia sunt:

portari: Ştefan Lefter, Iustin Chirilă, Tudor Coşa;

fundaşi: Dino Mikanovic, Alin Chinteş, Iulian Cristea, Alin Toşca, Jasper van der Werff, Alexandru Chipciu;

mijlocaşi: Dorin Codrea, Gabriel Simion, Ovidiu Bic, Dan Nistor, Issouf Macalou, Andrei Gheorghiţă, Omar El Sawy;

atacanţi: Atanas Trică, Quadri Taiwo, Lukas Pall.

VIDEO Antrenorul Cristiano Bergodi despre perioada de pregătire

