CFR Cluj se situează pe locul 11 în clasament cu 26 de puncte. Șase victorii, opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri au consemnat elevii lui Daniel Pancu până acum.



Neluțu Varga dă afară trei jucători de la CFR Cluj



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, s-a decis să înceapă negocierile pentru rezilierea contractelor a trei fotbaliști. E vorba despre Kurt Zouma (31 de ani), Marcus Coco (29 de ani) și Anton Kresic (29 de ani), potrivit fanatik.



Zouma a bifat doar trei apariții de când a fost adus la CFR cu surle și trâmbițe. Marcus Coco a jucat mai mult, undeva la nouă meciuri, în timp ce Kresic a evoluat tot în trei aprtide din campionat.



Cumulat, pentru cei trei, CFR Cluj plătește 64.000 de mii de euro



Zouma, cotat la patru milioane de euro de site-urile de specialitate, a fost adus liber de contract de CFR. Kresic, cotat la 350.000 de euro, a fost cumpărat de ardeleni pentru 400.000 de euro. Iar Coco a semnat și el cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract.



Cum arată clasamentul

